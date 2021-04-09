"На кого ты меня променял": Как рушились семьи резидентов Comedy Club, когда к ним приходила слава

"Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать", — говорил Пьер де Бомарше. Его афоризм лучше всего описывает то, что происходит с юмористами, о которых пойдёт речь.

Буль-бульдог

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Личная жизнь Гарика Харламова хорошо изучена въедливыми папарацци. Разводы, измены, скандалы, связанные с этим резидентом Comedy Club, всегда привлекают повышенное внимание, да и поводов он даёт немало.

В личной жизни Игорю Харламову не везёт. Когда он ещё был кавээнщиком, от него к Андрею Чадову ушла актриса Светлана Светикова. У девушки уже было имя, а Харламова тогда особо никто не знал, да и денег у него не было. Зато, когда он оказался в составе Comedy Club, в его жизни появилась шикарная блондинка Юлия Лещенко. В начале 2000-х она приехала покорять Москву и довольно быстро поднималась по карьерной лестнице в клубном бизнесе. Это восхождение и прервал Гарик Бульдог Харламов — в 2005 году. Это год взрыва популярности шоу. Он почти сразу предложил ей уйти с должности управляющей клуба. Ещё через пять лет она стала его женой. Юлия хотела детей, но у них не получалось. Тогда она увлеклась восточными практиками, но, когда вернулась из Тибета, куда ездила, чтобы "поправить семейную карму", Гарик подал на развод.





Вскоре выяснилось, что он уже встречается со звездой "Интернов" Кристиной Асмус. Для Юлии это был удар под дых. Так как детей у них не было, Гарику было довольно просто оформить все документы на развод и быстро жениться на Кристине. Но, как только Юлия опомнилась, она аннулировала расторжение брака. Её доводы были справедливыми: из-за него она не стала строить карьеру и осталась ни с чем. В итоге суд признал новый брак Гарика и Кристины недействительным, а Юлии постановил выплатить 1,5 млн рублей, отдать машину и несколько дорогостоящих картин. В итоге Харламову и Асмус пришлось регистрировать брак повторно. Впрочем, и эта история не привела к крепкой семье. Кристина в 2013 году родила Харламову дочь, а в прошлом году они развелись. Гарик снова располовинил своё состояние, но говорит, что не жалеет, потому что души не чает в своей дочурке Насте.

Суслик-личность!

Вадим Галыгин — один из самых возрастных юмористов в "Камеди". Ему 44 года, и за плечами у него тоже есть бракоразводный опыт. Его история чем-то похожа на харламовскую. Первые серьёзные отношения в кавээновский период. Белорусская модель Дарья Овечкина поехала за ним в Москву. Они расписались, родили дочь и не смогли построить крепкую семью. Он всё время в разъездах, стабильности никакой, она и не выдержала. И у неё, и у него были связи на стороне.

К 2005 году, когда вся страна стала цитировать Суслика-личность, Вадим уже жил один. "Я тогда думал, что больше никогда не женюсь, но получилось по-другому", — вспоминает он. И действительно получилось. Он встретил другую белорусскую модель (на этот раз — блондинку) — Ольгу Войнилович, которая была на 10 лет его младше. Она родила ему двоих сыновей.

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Пепел в груди

Ещё один бывший кавээнщик, а затем резидент Comedy Club — Антон Лирник — человек с трагической судьбой. Ещё будучи кавээнщиком, он стал отцом девочки, которая прожила всего восемь лет. Его дочь Машу убил рак мозга. Антон пытался уйти в работу, и их связь с женой просто исчезла.

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Нет никакого способа это пережить. Это невозможно. Можно только свыкнуться с этой мыслью. Она должна просто пеплом осесть в груди Антон Лирник

Отойти от страшного удара судьбы помогла новая любовь. Вторая жена, Валерия Бородина, вытащила его из депрессии и родила ему вторую дочь. Но, видимо, в этом и был смысл их союза. Дела Антона пошли в гору, он стал продюсером различных шоу, проектов и программ. Их пути разошлись. Они сохранили отношения, он прекрасный отец для Сони, но с Валерией они развелись.





В третьем браке у Лирника родилась ещё одна девочка, которую назвали Марфой. На примере Антона судьба будто показывает, что унывать и отчаиваться нельзя. Даже когда кажется, что жизнь потеряла смысл, нужно помнить, что нам не даются испытания, которые мы не можем преодолеть.

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