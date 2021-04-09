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Категорий: 18

"На кого ты меня променял": Как рушились семьи резидентов Comedy Club, когда к ним приходила слава

9 апреля 2021, 12:48

Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Тараканов Вадим

<p>Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Тараканов Вадим</p>

"Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать", — говорил Пьер де Бомарше. Его афоризм лучше всего описывает то, что происходит с юмористами, о которых пойдёт речь.

Буль-бульдог

Видео © LIFE

Личная жизнь Гарика Харламова хорошо изучена въедливыми папарацци. Разводы, измены, скандалы, связанные с этим резидентом Comedy Club, всегда привлекают повышенное внимание, да и поводов он даёт немало.

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В личной жизни Игорю Харламову не везёт. Когда он ещё был кавээнщиком, от него к Андрею Чадову ушла актриса Светлана Светикова. У девушки уже было имя, а Харламова тогда особо никто не знал, да и денег у него не было. Зато, когда он оказался в составе Comedy Club, в его жизни появилась шикарная блондинка Юлия Лещенко. В начале 2000-х она приехала покорять Москву и довольно быстро поднималась по карьерной лестнице в клубном бизнесе. Это восхождение и прервал Гарик Бульдог Харламов — в 2005 году. Это год взрыва популярности шоу. Он почти сразу предложил ей уйти с должности управляющей клуба. Ещё через пять лет она стала его женой. Юлия хотела детей, но у них не получалось. Тогда она увлеклась восточными практиками, но, когда вернулась из Тибета, куда ездила, чтобы "поправить семейную карму", Гарик подал на развод.

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Вскоре выяснилось, что он уже встречается со звездой "Интернов" Кристиной Асмус. Для Юлии это был удар под дых. Так как детей у них не было, Гарику было довольно просто оформить все документы на развод и быстро жениться на Кристине. Но, как только Юлия опомнилась, она аннулировала расторжение брака. Её доводы были справедливыми: из-за него она не стала строить карьеру и осталась ни с чем. В итоге суд признал новый брак Гарика и Кристины недействительным, а Юлии постановил выплатить 1,5 млн рублей, отдать машину и несколько дорогостоящих картин. В итоге Харламову и Асмус пришлось регистрировать брак повторно. Впрочем, и эта история не привела к крепкой семье. Кристина в 2013 году родила Харламову дочь, а в прошлом году они развелись. Гарик снова располовинил своё состояние, но говорит, что не жалеет, потому что души не чает в своей дочурке Насте.

Суслик-личность!

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Вадим Галыгин — один из самых возрастных юмористов в "Камеди". Ему 44 года, и за плечами у него тоже есть бракоразводный опыт. Его история чем-то похожа на харламовскую. Первые серьёзные отношения в кавээновский период. Белорусская модель Дарья Овечкина поехала за ним в Москву. Они расписались, родили дочь и не смогли построить крепкую семью. Он всё время в разъездах, стабильности никакой, она и не выдержала. И у неё, и у него были связи на стороне.

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К 2005 году, когда вся страна стала цитировать Суслика-личность, Вадим уже жил один. "Я тогда думал, что больше никогда не женюсь, но получилось по-другому", — вспоминает он. И действительно получилось. Он встретил другую белорусскую модель (на этот раз — блондинку) — Ольгу Войнилович, которая была на 10 лет его младше. Она родила ему двоих сыновей.

Видео © LIFE

Пепел в груди

© Instagram / lirnik

© Instagram / lirnik

Ещё один бывший кавээнщик, а затем резидент Comedy Club — Антон Лирник — человек с трагической судьбой. Ещё будучи кавээнщиком, он стал отцом девочки, которая прожила всего восемь лет. Его дочь Машу убил рак мозга. Антон пытался уйти в работу, и их связь с женой просто исчезла.

Видео © LIFE

Нет никакого способа это пережить. Это невозможно. Можно только свыкнуться с этой мыслью. Она должна просто пеплом осесть в груди

Антон Лирник

<p>Нет никакого способа это пережить. Это невозможно. Можно только свыкнуться с этой мыслью. Она должна просто пеплом осесть в груди</p>
<p>Нет никакого способа это пережить. Это невозможно. Можно только свыкнуться с этой мыслью. Она должна просто пеплом осесть в груди</p>

Отойти от страшного удара судьбы помогла новая любовь. Вторая жена, Валерия Бородина, вытащила его из депрессии и родила ему вторую дочь. Но, видимо, в этом и был смысл их союза. Дела Антона пошли в гору, он стал продюсером различных шоу, проектов и программ. Их пути разошлись. Они сохранили отношения, он прекрасный отец для Сони, но с Валерией они развелись.

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В третьем браке у Лирника родилась ещё одна девочка, которую назвали Марфой. На примере Антона судьба будто показывает, что унывать и отчаиваться нельзя. Даже когда кажется, что жизнь потеряла смысл, нужно помнить, что нам не даются испытания, которые мы не можем преодолеть.

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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