"Разве я приношу вред окружающим?" Валя Карнавал ответила на слова Долиной о её бездарности

19-летняя блогерша Валя Карнавал наконец решилась ответить на все нападки, которым она подверглась после выпуска "Музыкалити" с Ларисой Долиной. На шоу народная артистка раскритиковала умение девушки петь и возмутилась её необразованности. На сторону звезды встали многие коллеги из шоу-бизнеса, и Валя обратилась к ним в сториз.

Время неумолимо и быстро летит. Стандарты меняются. <...> Да, я не слушаю Стиви Вандера, понятия не имею, кто такой Панайотов. И разве это делает меня плохим человеком? Разве этим я приношу вред окружающим? Я всегда уважительно относилась и буду относиться ко всем, несмотря ни на что. Жизнь — не шаблон, это наша книга, которую мы пишем Валя Карнавал

Фото © Instagram / karna.val

Блогерша призналась, что ожидала разнос и пренебрежение от старшего поколения, когда соглашалась на участие в шоу. Но она и представить не могла его масштабы. Девушка подчеркнула, что молодёжь хочет и будет добиваться успеха другим путём, поэтому сравнивать новых звёзд и звёзд прошлых лет не стоит.

В доказательство того, что этот вопрос стоит остро давно, она опубликовала ролик с выступления самой Долиной. На нём молодая артистка со сцены призналась, что ей 16 лет мешали добиться успеха пожилые коллеги по цеху, которые мало что понимали в современных веяниях.

Фото © Instagram / karna.val

К сожалению, те люди, которые решали наши судьбы, были не то что несведущи в том, что мы делаем, — они нас не уважали. Они были людьми пожилыми, как правило, которые не знали и не хотели понимать, что нужно современной молодёжи и как хочет себя выразить музыкант Лариса Долина

Вот только здесь тиктокершу поддержали немногие, ведь Лариса Долина в представленном ролике уже обладала выдающимися вокальными данными, над которыми она работала не один год, и музыкальным образованием, которое она начала получать с шести лет.

Фото © Instagram / karna.val

Долина — народный артист, а Карнавал я даже не знаю, как выглядит. Только в Бразилии знаю vladdd

Долина говорила о профессии артиста, о том, что артисту важно иметь голос и попадать в ноты, а не о поколении и понимании современной музыки Раиса Захарна

Долина на плаву 40 с лишним лет. Её вспомнят и будут помнить, а вот блогерок никто и не вспомнит. Стоит только отрубить инет в России — и вся современная шалупонь без работы, без денег и без образования Zhanna

Фото © Instagram / karna.val

На эту же тему высказалась ведущая Лера Кудрявцева, возмутившись, что "у детей нет образования, а три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное". А известный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Лариса Долина — выдающаяся певица и педагог по образованию с колоссальным опытом выступлений. Поэтому её реакция на высказывания тиктокерши была совершенно оправданной.

Естественно, когда она видит людей, которые выходят на сцену и пытаются петь, это вызывает у неё изумление. Потому что профессиональные люди относятся с трепетом к своей профессии Иосиф Пригожин

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