"Её превратили в бомжиху": Успенская отказалась показывать свою дочь, которая вернулась к ней из США

Она хочет, чтобы у неё волосы отрасли, чтобы она стала той Танечкой, которой была всегда: куколкой красивой, певицей. Как её пытались опустить, очернить. Её в один день превратили в какую-то бомжиху, унизили. Я её сейчас никому не покажу. Сделаю всё возможное, чтобы её восстановить эстетически. Только потом покажу её всему миру и заставлю всех врагов — чтобы у них эпилепсия была, чтобы они захлебнулись от пены у рта

Любовь Успенская