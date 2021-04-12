"Её превратили в бомжиху": Успенская отказалась показывать свою дочь, которая вернулась к ней из США
Больше года поклонники Любови Успенской переживают за её отношения с дочерью Татьяной Плаксиной, с которой у артистки был затяжной конфликт. Девушка после многочисленных обвинений в адрес матери сбежала от неё к отцу в США, но недавно вернулась обратно.
Скриншот © YouTube / НТВ, Instagram / pacha_tati
"Королеве шансона" удалось помириться с наследницей, и теперь счастливая звезда ещё активнее стала заботиться о дочке. В рамках программы "Однажды..." на НТВ Успенская заявила, что Татьяна наконец покончила со своей наркозависимостью. И отметила, что за проведённый за границей год девушка многое переосмыслила и даже испугалась, что потеряет мать.
Скриншот © YouTube / НТВ. Фото © Instagram / tatiana_plaksin_
Я сегодня самая счастливая женщина на свете: я вернула свою дочку. Она сегодня со мной. Девочка чистая, не наркозависимая. <...> За этот год она поняла, что могла меня потерять
Скриншот © Instagram / pacha_tati, melnikekaterinaofficial
Однако певица не спешит представлять дочь публике. За это время появилось несколько роликов, на которых Татьяна представала в неприглядном виде: в неадекватном состоянии, с обритой головой рассуждала о дьяволе, босая бродила по улицам Лос-Анджелеса. И теперь Успенская хочет, чтобы девушка вернулась в своём лучшем виде: в том числе исправила последствия аварии, в которую попала в 2018 году в Коста-Рике.
Она хочет, чтобы у неё волосы отрасли, чтобы она стала той Танечкой, которой была всегда: куколкой красивой, певицей. Как её пытались опустить, очернить. Её в один день превратили в какую-то бомжиху, унизили. Я её сейчас никому не покажу. Сделаю всё возможное, чтобы её восстановить эстетически. Только потом покажу её всему миру и заставлю всех врагов — чтобы у них эпилепсия была, чтобы они захлебнулись от пены у рта
Фото © Instagram / uspenskayalubov_official, pacha_tati
Ранее звезда заявляла, что дочь ей завидовала и ревновала: "Она хотела доказать, что она круче меня. <...> Были такие моменты, когда она ревновала к мужчинам, которые внимание мне уделяли. Её задевало, что она не пользовалась таким успехом, как я". Однако теперь, похоже, матери и дочери удалось преодолеть все разногласия.
WOW-stars
"Невероятно трогательно": Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой и довёл подписчиков до мурашек
сегодня в 12:02
Экс-солистка "Блестящих" показала горячее фото из юности и раскрыла, как её принимали за эскортницу
сегодня в 10:39
"Разве я приношу вред окружающим?" Валя Карнавал ответила на слова Долиной о её бездарности
сегодня в 09:42
Бузова показала, как отрывается на концерте в коротком топе, но забыла отфотошопить "бабушкин" живот
Выбор редакции
Появились фото 67-летней Успенской без ретуши, где видно, насколько пластика изменила её лицо
"У меня такое строение лица": Дочь Славы сняла, как плачет навзрыд из-за насмешек над её губами
Олешко, Муровец и воевода Владимира: зачем украинцы присвоили русских богатырей
Профсоюзы объяснили, почему нельзя продлить майские праздники
Ситуация в тупике: National Interest оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Комментариев: 0