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"Её превратили в бомжиху": Успенская отказалась показывать свою дочь, которая вернулась к ней из США

Больше года поклонники Любови Успенской переживают за её отношения с дочерью Татьяной Плаксиной, с которой у артистки был затяжной конфликт. Девушка после многочисленных обвинений в адрес матери сбежала от неё к отцу в США, но недавно вернулась обратно.

12 апреля 2021, 12:47

Скриншот © YouTube / НТВ, Instagram / pacha_tati

"Королеве шансона" удалось помириться с наследницей, и теперь счастливая звезда ещё активнее стала заботиться о дочке. В рамках программы "Однажды..." на НТВ Успенская заявила, что Татьяна наконец покончила со своей наркозависимостью. И отметила, что за проведённый за границей год девушка многое переосмыслила и даже испугалась, что потеряет мать.

Скриншот © YouTube / НТВ. Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

Скриншот © YouTube / НТВ. Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

Я сегодня самая счастливая женщина на свете: я вернула свою дочку. Она сегодня со мной. Девочка чистая, не наркозависимая. <...> За этот год она поняла, что могла меня потерять

Любовь Успенская

Скриншот © Instagram / pacha_tati, melnikekaterinaofficial

Скриншот © Instagram / pacha_tati, melnikekaterinaofficial

Однако певица не спешит представлять дочь публике. За это время появилось несколько роликов, на которых Татьяна представала в неприглядном виде: в неадекватном состоянии, с обритой головой рассуждала о дьяволе, босая бродила по улицам Лос-Анджелеса. И теперь Успенская хочет, чтобы девушка вернулась в своём лучшем виде: в том числе исправила последствия аварии, в которую попала в 2018 году в Коста-Рике.

Она хочет, чтобы у неё волосы отрасли, чтобы она стала той Танечкой, которой была всегда: куколкой красивой, певицей. Как её пытались опустить, очернить. Её в один день превратили в какую-то бомжиху, унизили. Я её сейчас никому не покажу. Сделаю всё возможное, чтобы её восстановить эстетически. Только потом покажу её всему миру и заставлю всех врагов — чтобы у них эпилепсия была, чтобы они захлебнулись от пены у рта

Любовь Успенская

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official, pacha_tati

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official, pacha_tati

Ранее звезда заявляла, что дочь ей завидовала и ревновала: "Она хотела доказать, что она круче меня. <...> Были такие моменты, когда она ревновала к мужчинам, которые внимание мне уделяли. Её задевало, что она не пользовалась таким успехом, как я". Однако теперь, похоже, матери и дочери удалось преодолеть все разногласия.

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Бузова показала, как отрывается на концерте в коротком топе, но забыла отфотошопить "бабушкин" живот

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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