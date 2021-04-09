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Танцовщица из Москвы пришла в Большой театр в платье, которые возмущённые фанаты приняли за трусы

Девушка надела стильное платье, подол которого был полностью прозрачным. И многие посчитали такой наряд неподобающим не только для Большого театра, но и для любого общественного места.

9 апреля 2021, 11:51

Фото © Instagram / maximova_marina

Поход в Большой театр — всегда повод для радости и гордости, поэтому неудивительно, что московская танцовщица Марина Максимова решила поделиться с 39 тыс. подписчиков этой новостью. Девушка опубликовала фото из фойе, где позировала в необычном платье. Переливающаяся ткань вместе с меховой накидкой приковывали взгляд, а пышная укладка и стильный макияж создавали гламурный образ. Вот только фанаты быстро обнаружили проблему — подол у наряда был совершенно прозрачный.

Фото © Instagram / maximova_marina

Фото © Instagram / maximova_marina

Как поклонники ни пытались — у них не вышло порадоваться за культурный выход Марины в свет. Их возмутил внешний вид танцовщицы, которая по большому счёту заявилась в известный театр в нижнем белье. Разгневанные пользователи Сети заполонили комментарии девушки, которая даже не смогла от них отбиться.

Фото © Instagram / maximova_marina

Фото © Instagram / maximova_marina

А в театр теперь в трусах ходят? В джинсах неприлично, а в трусах прилично? Феерично... Розовая сумка и кремовые трусы...

bubnovaevgeniia

Вы одеться забыли для театра!

m_bhtrv

А в Большой театр теперь надо ходить полуголой?!!!😮 О времена, о нравы...🤦

ag_albina

Фото © Instagram / maximova_marina

Фото © Instagram / maximova_marina

Судя по инстаграму девушки, она не стесняется показывать свою фигуру, стараясь похвастаться ею при любом удобном случае. Особую гордость у танцовщицы вызывают её длинные ноги, которые она часто выставляет на передний план. Также Марина обожает наряды из сетки и для конкурсов бальных танцев чаще всего выбирает именно их. Видимо, именно эти факторы и стали решающими при выборе прозрачного платья для театра.

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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