23-летняя фармацевт из Новосибирска продаёт девственность за 3,8 млн, выдвинув всего одно условие

На специфическом сайте First Night, который специализируется на продаже девственности, в конце ноября появилось объявление от 23-летней девушки по имени Екатерина. Она живёт в Новосибирске, где и планировала найти свою вторую половинку. За свою девственность Катя попросила 50 тыс. долларов (около 3,8 млн рублей), заявив, что готова "к встречам и разному опыту".

Фото © first-night.com

Условием она поставила романтическое свидание, которое может пройти где угодно. Девушка с одинаковым удовольствием и прогуляется по интересным местам города (даже по лесу), и посидит за чашечкой кофе в ресторане. Катя хочет, чтобы встреча прошла в уютной и доброй атмосфере. "Главное, чтобы было хорошо и приятно как мне, так и моему спутнику", — пояснила она в сообщении.

Фото © first-night.com

В анкете девушка указала параметры — 101/75/98, чтобы мужчине было проще ориентироваться. А чтобы избранник понял, что ему нужна именно Катя, она написала немного о себе. Девушка получила образование по специальности "фармацевт". Работает она сейчас или нет — неизвестно, но в свободное время Катя любит гулять по городу и слушать музыку, предпочтение она отдаёт зарубежным исполнителям 80-х годов.

Фото © first-night.com

Не чуждо девушке и чтение, причём интересует её как серьёзная литература, заставляющая задуматься о вечном, так и что-то простое. К тому же Катя увлекается комиксами и фильмами по вселенной DC. Фармацевт не указала, занимается ли спортом, однако она с удовольствием следит за художественной гимнастикой и мечтает пострелять из лука.

К идее девушки продать девственность скептически отнеслись юристы, сообщает "КП-Новосибирск". Они объяснили, что такие предложения подпадают под статью 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией" и могут обернуться для искательницы приключений штрафом от полутора до двух тысяч рублей.

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