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23-летняя фармацевт из Новосибирска продаёт девственность за 3,8 млн, выдвинув всего одно условие

Об этом девушка написала в анкете, не забыв указать свои параметры и описав то, как, по её мнению, должно выглядеть первое свидание.

7 апреля 2021, 09:21

Фото © first-night.com

На специфическом сайте First Night, который специализируется на продаже девственности, в конце ноября появилось объявление от 23-летней девушки по имени Екатерина. Она живёт в Новосибирске, где и планировала найти свою вторую половинку. За свою девственность Катя попросила 50 тыс. долларов (около 3,8 млн рублей), заявив, что готова "к встречам и разному опыту".

Фото © first-night.com

Фото © first-night.com

Условием она поставила романтическое свидание, которое может пройти где угодно. Девушка с одинаковым удовольствием и прогуляется по интересным местам города (даже по лесу), и посидит за чашечкой кофе в ресторане. Катя хочет, чтобы встреча прошла в уютной и доброй атмосфере. "Главное, чтобы было хорошо и приятно как мне, так и моему спутнику", — пояснила она в сообщении.

Фото © first-night.com

Фото © first-night.com

В анкете девушка указала параметры — 101/75/98, чтобы мужчине было проще ориентироваться. А чтобы избранник понял, что ему нужна именно Катя, она написала немного о себе. Девушка получила образование по специальности "фармацевт". Работает она сейчас или нет — неизвестно, но в свободное время Катя любит гулять по городу и слушать музыку, предпочтение она отдаёт зарубежным исполнителям 80-х годов.

Фото © first-night.com

Фото © first-night.com

Не чуждо девушке и чтение, причём интересует её как серьёзная литература, заставляющая задуматься о вечном, так и что-то простое. К тому же Катя увлекается комиксами и фильмами по вселенной DC. Фармацевт не указала, занимается ли спортом, однако она с удовольствием следит за художественной гимнастикой и мечтает пострелять из лука.

К идее девушки продать девственность скептически отнеслись юристы, сообщает "КП-Новосибирск". Они объяснили, что такие предложения подпадают под статью 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией" и могут обернуться для искательницы приключений штрафом от полутора до двух тысяч рублей.

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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