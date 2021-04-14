В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым, а беседу — продолжительной
Дмитрий Песков также заявил, что предложение американского лидера о встрече будет изучаться.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / AP
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден накануне провели довольно продолжительную беседу, тон которой был деловым. Кроме того, он прокомментировал предложение Вашингтона относительно встречи двух президентов.
"Пока рано говорить о встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам. Безусловно, важны двусторонние отношения в аспектах, которые представляют взаимный интерес", — отметил Песков.
Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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