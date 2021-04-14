Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым, а беседу — продолжительной

Дмитрий Песков также заявил, что предложение американского лидера о встрече будет изучаться.

14 апреля 2021, 09:05
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / AP</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / AP

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден накануне провели довольно продолжительную беседу, тон которой был деловым. Кроме того, он прокомментировал предложение Вашингтона относительно встречи двух президентов.

"Пока рано говорить о встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам. Безусловно, важны двусторонние отношения в аспектах, которые представляют взаимный интерес", отметил Песков.

Пушков указал на три заблуждения Байдена по поводу встречи с Путиным

Пушков указал на три заблуждения Байдена по поводу встречи с Путиным

Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кремле напомнили об условиях деэскалации на Украине

сегодня в 09:10

Захарова ответила на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

сегодня в 06:53

Захарова обвинила НАТО в подстрекании Киева к продолжению конфликта в Донбассе

сегодня в 07:30

Песков отреагировал на двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

сегодня в 09:26

"Всё на автомате": Отец из Петербурга рассказал, как спас маленького сына от несущегося на них автомобиля

сегодня в 09:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1