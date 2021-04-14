В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым, а беседу — продолжительной

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден накануне провели довольно продолжительную беседу, тон которой был деловым. Кроме того, он прокомментировал предложение Вашингтона относительно встречи двух президентов.

"Пока рано говорить о встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам. Безусловно, важны двусторонние отношения в аспектах, которые представляют взаимный интерес", — отметил Песков.