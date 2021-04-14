В Кремле напомнили об условиях деэскалации на Украине
Обстановка в регионе сможет нормализоваться лишь после отказа Киева от провокаций.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Деэскалация в Донбассе возможна только при условии отказа ВСУ от провокационных действий. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, где в том числе затрагивалась ситуация на юго-востоке Украины.
В Кремле добавили, что рост напряжённости в Донбассе никак не связан с перемещением российских вооружённых сил по территории страны. В этой связи Москва считает обеспокоенность третьих стран безосновательной.
"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооружённых сил на территории России мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий", — сформулировал позицию Кремля Дмитрий Песков.
Минувшим вечером стало известно, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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