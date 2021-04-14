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В Кремле напомнили об условиях деэскалации на Украине

Обстановка в регионе сможет нормализоваться лишь после отказа Киева от провокаций.

14 апреля 2021, 09:10

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Деэскалация в Донбассе возможна только при условии отказа ВСУ от провокационных действий. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, где в том числе затрагивалась ситуация на юго-востоке Украины.

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В Кремле добавили, что рост напряжённости в Донбассе никак не связан с перемещением российских вооружённых сил по территории страны. В этой связи Москва считает обеспокоенность третьих стран безосновательной.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооружённых сил на территории России мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий", — сформулировал позицию Кремля Дмитрий Песков.

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Минувшим вечером стало известно, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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