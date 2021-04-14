В Кремле напомнили об условиях деэскалации на Украине

Деэскалация в Донбассе возможна только при условии отказа ВСУ от провокационных действий. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, где в том числе затрагивалась ситуация на юго-востоке Украины.

В Кремле добавили, что рост напряжённости в Донбассе никак не связан с перемещением российских вооружённых сил по территории страны. В этой связи Москва считает обеспокоенность третьих стран безосновательной.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооружённых сил на территории России мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий", — сформулировал позицию Кремля Дмитрий Песков.

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