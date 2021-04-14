Песков ответил на вопрос о формате "Бессмертного полка" в 2021 году

Очное проведение акции "Бессмертный полк" 9 Мая зависит прежде всего от эпидемиологической обстановки в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы слышали заявление организаторов "Бессмертного полка", что они готовят акцию. Но все параметры проведения акции, окончательные параметры будут зависеть от рекомендации наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидобстановка", — отметил представитель Кремля.

На вопрос о сроках принятия решения смогут ответить организаторы акции, добавил Песков.

Напомним, из-за пандемии коронавируса всероссийское шествие "Бессмертного полка" в 2020 году в привычном формате не проводилось, но была возможность почтить онлайн память воевавших родных. Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.

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