В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости коронавирусом

С начала апреля в Крыму уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти в два раза. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская на брифинге, который транслировал телеканал "Крым-24".

"К сожалению, за две последние недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза", — сказала она.

По словам Пеньковской, к этому привело снижение контроля со стороны органов муниципальной власти и самоконтроля граждан. Как только они ослабевают, в разных регионах страны фиксируется увеличение роста заболеваемости. Она призвала жителей и гостей полуострова соблюдать все требования профилактики в виде ношения масок и соблюдения безопасной дистанции.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта. Всего в регионе выявлено около 39 тысяч случаев инфицирования.

Напомним, за последние сутки в стране выявили 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 666 209 заболевших в 85 регионах.

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