Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 39 тысяч случаев заражений.

14 апреля 2021, 09:16
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

С начала апреля в Крыму уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти в два раза. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская на брифинге, который транслировал телеканал "Крым-24".

"К сожалению, за две последние недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза", — сказала она.

По словам Пеньковской, к этому привело снижение контроля со стороны органов муниципальной власти и самоконтроля граждан. Как только они ослабевают, в разных регионах страны фиксируется увеличение роста заболеваемости. Она призвала жителей и гостей полуострова соблюдать все требования профилактики в виде ношения масок и соблюдения безопасной дистанции.

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России: Стоим на месте

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России: Стоим на месте

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта. Всего в регионе выявлено около 39 тысяч случаев инфицирования.

Напомним, за последние сутки в стране выявили 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 666 209 заболевших в 85 регионах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков отреагировал на двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

сегодня в 09:26

Военный атташе РФ закатил "антиковидную" вечеринку в Риге, показывая соседям неприличные жесты

сегодня в 09:01

Российские корабли вышли на учения в Чёрное море, куда направляются эсминцы США

сегодня в 08:34

"Всё на автомате": Отец из Петербурга рассказал, как спас маленького сына от несущегося на них автомобиля

сегодня в 09:23

Песков ответил на вопрос о формате "Бессмертного полка" в 2021 году

сегодня в 09:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1