В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости коронавирусом
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 39 тысяч случаев заражений.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
С начала апреля в Крыму уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти в два раза. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская на брифинге, который транслировал телеканал "Крым-24".
"К сожалению, за две последние недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза", — сказала она.
По словам Пеньковской, к этому привело снижение контроля со стороны органов муниципальной власти и самоконтроля граждан. Как только они ослабевают, в разных регионах страны фиксируется увеличение роста заболеваемости. Она призвала жителей и гостей полуострова соблюдать все требования профилактики в виде ношения масок и соблюдения безопасной дистанции.
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта. Всего в регионе выявлено около 39 тысяч случаев инфицирования.
Напомним, за последние сутки в стране выявили 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 666 209 заболевших в 85 регионах.
Выбор редакции
Песков отреагировал на двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму
Военный атташе РФ закатил "антиковидную" вечеринку в Риге, показывая соседям неприличные жесты
Российские корабли вышли на учения в Чёрное море, куда направляются эсминцы США
"Всё на автомате": Отец из Петербурга рассказал, как спас маленького сына от несущегося на них автомобиля
Песков ответил на вопрос о формате "Бессмертного полка" в 2021 году
Комментариев: 0