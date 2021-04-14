Военный атташе РФ закатил "антиковидную" вечеринку в Риге, показывая соседям неприличные жесты
Во дворе частного дома в районе Кенгарагс, Рига, 27 марта отгремела вечеринка, которая прошла, предварительно, с нарушением антиковидных норм. Около десяти человек веселились под громкую музыку. Они не только пренебрегли правилами карантина, но и помешали соседям. МИД Латвии серьёзно отреагировал на ситуацию.
Недовольные жители вызвали полицию, однако стражи порядка не спешили наказывать нарушителей. Они поговорили, предположительно, с военным атташе РФ в Латвии Русланом Ушаковым, устроившим вечеринку, и уехали, ничего не предприняв. И после Ушаков, судя по фотографиям свидетелей, стал показывать соседям неприличные жесты, пишет Delfi.
В Госполиции заявили, что на вечеринке находились члены "одного домохозяйства". Однако, по словам свидетелей, правоохранители не входили в дом, где спрятались остальные гости, которые потом разъехались на машинах с дипломатическими номерами.
МИД Латвии серьёзно отреагировал на произошедшее, выразив протест Посольству России в отношении действий дипломата, сочтя их неприемлемыми. Обращение опубликовано на сайте ведомства.
Венская конвенция предоставляет определённые привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности
Временный поверенный Посольства России в Латвии Вадим Васильев выразил понимание позиции МИДа и отметил, что "этот случай не останется без внимания".
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