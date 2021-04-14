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Песков отреагировал на двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта.

14 апреля 2021, 09:26

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В Кремле прокомментировали заявление крымского Роспотребнадзора о двукратном росте заболеваемости коронавирусом в курортном регионе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение об ограничении внутреннего туризма с учётом этой статистики в Кремле не принималось. Кроме того, главы регионов по-прежнему пользуются предоставленным им правом действовать самостоятельно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию конкретно на своей территории.

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В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости коронавирусом

"Никто не отменял режима особого полномочия регионов. Мы говорим, что эпидемия ещё не закончилась, поэтому каждый регион в соответствии с той ситуацией, которую видит на земле, принимает решение самостоятельно", — указал он.

Напомним, за последние сутки в стране выявили 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 666 209 заболевших в 85 регионах.

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Между тем в Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта. Всего в регионе выявлено около 39 тысяч случаев инфицирования.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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