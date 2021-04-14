Песков отреагировал на двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

В Кремле прокомментировали заявление крымского Роспотребнадзора о двукратном росте заболеваемости коронавирусом в курортном регионе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение об ограничении внутреннего туризма с учётом этой статистики в Кремле не принималось. Кроме того, главы регионов по-прежнему пользуются предоставленным им правом действовать самостоятельно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию конкретно на своей территории.

"Никто не отменял режима особого полномочия регионов. Мы говорим, что эпидемия ещё не закончилась, поэтому каждый регион в соответствии с той ситуацией, которую видит на земле, принимает решение самостоятельно", — указал он.

Напомним, за последние сутки в стране выявили 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 666 209 заболевших в 85 регионах.

Между тем в Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта. Всего в регионе выявлено около 39 тысяч случаев инфицирования.

Авторы