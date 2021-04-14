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Финляндия вызвалась организовать встречу Путина и Байдена

Кстати, именно в Хельсинки в июле 2018 года проходили переговоры российского президента с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. А ещё в финской столице неоднократно проводились российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.

14 апреля 2021, 09:35
<p>Вид на Кафедральный собор в Хельсинки. </p><p>Фото © Pixabay </p>

Вид на Кафедральный собор в Хельсинки.

Фото © Pixabay

Финляндия могла бы принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы европейского государства Саули Ниинистё.

Байден предложил Путину встречу на нейтральной территории

Байден предложил Путину встречу на нейтральной территории

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать её была представлена обеим сторонам", — проинформировали собеседники агентства.

Напомним, что именно Финляндия организовывала предыдущий российско-американский саммит, в рамках которого прошли первые полноценные переговоры Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась в июле 2018 года в Хельсинки. Кроме того, в финской столице неоднократно проводились российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.

В Финляндии рассказали, во сколько обошлась встреча Путина и Трампа

В Финляндии рассказали, во сколько обошлась встреча Путина и Трампа

Минувшим вечером стало известно, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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