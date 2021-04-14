Финляндия вызвалась организовать встречу Путина и Байдена

Финляндия могла бы принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы европейского государства Саули Ниинистё.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать её была представлена обеим сторонам", — проинформировали собеседники агентства.

Напомним, что именно Финляндия организовывала предыдущий российско-американский саммит, в рамках которого прошли первые полноценные переговоры Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась в июле 2018 года в Хельсинки. Кроме того, в финской столице неоднократно проводились российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.

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