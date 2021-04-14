Пашинян случайно перепутал должность Путина, назвав его президентом другой страны
Оговорка армянского премьера быстро разлетелась по соцсетям и вызвала ироничную реакцию пользователей.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте республики оговорился, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Франции. Казус произошёл, когда он рассказывал о достигнутых осенью прошлого года договорённостях о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
"В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным", — сказал армянский премьер.
"Коррупция — важная составляющая нашей работы": Глава брянской полиции оговорился в интервью и стал мемом в погонах
Оговорка Пашиняна быстро разлетелась по соцсетям и вызвала ироничную реакцию пользователей. "Видимо, он что-то знает, проболтался", "Сильно понизил в должности", "Вот обидно Макрону стало", — пишут комментаторы.
А ранее многих насмешила оговорка главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что он не признаёт Александра Лукашенко "легитимным президентом Украины".
Лента новостей
Выбор редакции
Клинцевич — о встрече Байдена и Путина: США используют её как попытку мягкого давления
Пашинян предложил Путину построить новую атомную электростанцию в Армении
Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ
Эксперт рассказала, какую выгоду получит Россия от газопровода "Союз Восток"
"Что за показуха": Бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана и нарвалась на критику
Комментариев: 0