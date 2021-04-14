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Пашинян случайно перепутал должность Путина, назвав его президентом другой страны

Оговорка армянского премьера быстро разлетелась по соцсетям и вызвала ироничную реакцию пользователей.

14 апреля 2021, 10:03
<p>Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62376/photos/62651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте республики оговорился, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Франции. Казус произошёл, когда он рассказывал о достигнутых осенью прошлого года договорённостях о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным", — сказал армянский премьер.

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Оговорка Пашиняна быстро разлетелась по соцсетям и вызвала ироничную реакцию пользователей. "Видимо, он что-то знает, проболтался", "Сильно понизил в должности", "Вот обидно Макрону стало", — пишут комментаторы.

А ранее многих насмешила оговорка главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что он не признаёт Александра Лукашенко "легитимным президентом Украины".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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