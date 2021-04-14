Пашинян случайно перепутал должность Путина, назвав его президентом другой страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте республики оговорился, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Франции. Казус произошёл, когда он рассказывал о достигнутых осенью прошлого года договорённостях о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным", — сказал армянский премьер.

Оговорка Пашиняна быстро разлетелась по соцсетям и вызвала ироничную реакцию пользователей. "Видимо, он что-то знает, проболтался", "Сильно понизил в должности", "Вот обидно Макрону стало", — пишут комментаторы.

А ранее многих насмешила оговорка главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что он не признаёт Александра Лукашенко "легитимным президентом Украины".

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