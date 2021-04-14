"Нужно выходить из зоны комфорта": Василий Березуцкий покидает ЦСКА

Легенда московского ЦСКА Василий Березуцкий покидает стан красно-синих. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит: "До свидания!" — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

По словам самого Березуцкого, такое решение он принял совместно с руководством клуба после того, как к нему обратился экс-наставник ЦСКА, а ныне рулевой "Краснодара" Виктор Гончаренко.

"Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжёлые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение", — подчеркнул Березуцкий.

Он также отметил, что будет не только следить, но и продолжать болеть за ЦСКА, и поблагодарил руководство команды за поддержку и полученный опыт. Добавим, что Василий Березуцкий пришёл в стан армейцев в 2002 году в качестве игрока и провёл в команде 16 лет. В августе 2020 года он вошёл в тренерский штаб родного для себя клуба.

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