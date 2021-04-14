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"В судейскую не заходил": Начальник "Локомотива" прокомментировал скандал в матче со "Спартаком"

По его словам, сложившаяся ситуация является самой обычной, которая происходит и на других стадионах.

14 апреля 2021, 11:36

Фото © ФК "Локомотив"

Начальник футбольного клуба "Локомотив" Станислав Сухина прокомментировал "РБ-спорт" скандал со своим участием, который произошёл перед матчем со "Спартаком". Поводом для него стало видео, на котором запечатлено, как Сухина выходит из судейской, что запрещает регламент.

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"Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник. Вот в нём я и был. В судейскую не заходил. <...> Жареного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто всё переворачивают", — заявил Сухина.

По его словам, подобная ситуация происходит на всех стадионах страны и в этом нет ничего экстраординарного. Сам скандал, по его словам, был создан "искусственно". При этом свой поход в судейскую он объяснил тем, что ему нужна была копия протокола, благодаря которой он мог бы сверить состав "Локо" и соперника. Попасть в помещение он смог с разрешения главного арбитра матча Кирилла Левникова.

"Если бы судья сам написал в протокол, что я вошёл без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?" — добавил Сухина.

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Напомним, московское дерби завершилось победой "Локомотива" со счётом 2:0. Голами в матче отметились Франсуа Камано и Фёдор Смолов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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