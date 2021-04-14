В Сети затравили Эдварда Била, решив, что вместо домашнего ареста он развлекается на боях без правил

Популярный блогер Эдвард Бил уже продемонстрировал своё отношение к правилам и законам, когда устроил в начале месяца массовую аварию в Москве. Поэтому, когда на YouTube-канале "Наше дело" появился ролик, в котором блогер веселился и смотрел бои без правил, пользователи Сети сразу всё для себя решили.

Фото © YouTube / "Наше дело"

Из-за уголовного дела, которое возбудили в отношении Била, и множественных нарушений его посадили под домашний арест, который, помимо прочего, строго запрещал участие в любых массовых мероприятиях. Однако в ролике блогер явно игнорировал все правила. Он сперва скрывал свою внешность, а потом, смешавшись с толпой, снял маску и капюшон.

Фото © YouTube / "Наше дело"

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Фото © YouTube / "Наше дело"

Адвокат Била — Геннадий Удунян — пояснил Лайфу, что на видео действительно блогер, который пришёл поддержать бойца Сашу Стоуна. Однако пользователи Сети поспешили с выводами. "Этот бой проходил месяц назад, до происшествия", — заявил правозащитник. Его версию поддержал и Артём Тарасов, боец ММА и видеоблогер.

Эти съёмки проходили где-то два месяца назад. Это было ещё до ДТП. Он всегда так одевается, чтобы его люди не узнали на шоу. Всегда приходит так на эти бои. В обычной жизни тоже носит кепки Артём Тарасов

Так что, судя по всему, блогер не нарушал условий домашнего ареста, однако вряд ли Марии Артёмовой, пострадавшей в массовом ДТП, от этого лучше. Сейчас женщину уже перевели из реанимации, но она всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Муж Марии рассказал, что её готовят к операции на ноги и таз.

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