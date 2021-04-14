Пора валить с планеты: под Архангельском мэр провёл флешмоб ко Дню космонавтики, но вышло как всегда

Незадолго до Дня космонавтики молодёжно-культурный центр "Родина" города Коряжма, Архангельская область, решил запустить тематический флешмоб. В нём приняли участие подростки, посещающие центр. В ролике ребята стояли на сцене и под трек "Я ракета" выполняли необычные движения. Сильной популярности инициатива не добилась, пока к молодёжному центру не присоединились мэр и городская администрация.

А вот этот ролик сразу разлетелся по соцсетям, вызвав бурную реакцию у пользователей со всей России. В видео мэр Андрей Ткач поздравил всех с праздником и сказал культовую фразу Юрия Гагарина: "Поехали!" Чтобы ролик получился интереснее, при монтаже в него добавили визуальные эффекты, однако даже это не смягчило сердца россиян.

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Однако, чтобы не расстраивать лишний раз участников флешмоба, под публикацией с роликом удалили все недовольные комментарии. Тем более, цель была достигнута — под песню "Я ракета" уже станцевали дети из местной школы, детского сада и интерната, пишет КП.

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