Девушка сбежала из порно спустя 8 месяцев, признавшись, что испортила себе этим всю оставшуюся жизнь
В интервью бывшая порноактриса рассказала, что не знала об изнанке порноиндустрии, из-за которой сейчас ходит к психологу.
Лана Роудс борется с депрессией и суицидальными мыслями с тех пор, как завершила карьеру в порноиндустрии. 24-летняя девушка проработала там всего восемь месяцев, но этого хватило, чтобы у неё осталась психологическая травма. Во время подкаста 3 Girls 1 Kitchen бывшая порноактриса расплакалась, рассказывая о некоторых унизительных сценах, сообщает Daily Star.
В конечном счёте Лана, чьё настоящее имя Амара Мэйпл, решила больше не сниматься, но этот опыт стал для неё пожизненным приговором, который преследует её повсюду. При этом девушка, у которой было тяжёлое детство в Чикаго, призналась, что мечтала стать порноактрисой с 12 лет. Она смотрела на звёзд Playboy и хотела стать похожими на них.
Я хотела вырваться из того ужаса, который происходил у меня дома. Я пряталась в шкафу и воображала, как в 18 лет сбегу и исполню свою мечту. Но опасность порноиндустрии заключается в том, что такие молодые девушки, как я, видят только её красивую сторону
Лана успела поработать стриптизёршей, прежде чем отправиться в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в порно. Несмотря на то что она предупредила агентов, что хочет сниматься только с девушками, её вынудили к съёмкам с парнями. И с каждым разом запросы режиссёров становились всё более экстремальными.
Агенты давили на меня и заставляли сниматься больше, но за меньшие деньги. Потому что так им было выгоднее. Эти мужчины, которым от 40 до 60 лет, думают только о том, как угодить режиссёрам. Они знают, как манипулировать молодыми девушками
Лана призналась, что ходит к психотерапевту несмотря на то, что сейчас она популярный блогер, на которого подписано около 15 миллионов человек в "Инстаграме". Всего за один рекламный пост она зарабатывает $30 тысяч. У неё есть своя бизнес-империя, два особняка и три дорогих автомобиля, однако, куда бы она ни приходила, все видят в ней только бывшую порноактрису.
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