Блогерша из Киева с самыми большими скулами показала себя 3 года назад, и разница расстроит любого

Эпатажная инста-дива периодически показывает, как выглядела в разные моменты своего прошлого. И на этот раз предложила пользователям сравнить, когда она была привлекательнее: до шокирующей трансформации или после.

Фото © Instagram / _just__queen_

Анастасия поделилась в "Инстаграме" коллажем, продемонстрировав значительную разницу во внешности, которая наблюдалась ещё не так давно. Слева — на фото 2018 года — блогерша предстала со светлыми волосами, а её губы и скулы ещё не были гипертрофированных размеров. На снимке справа девушка показала, как выглядит сейчас.

Кого выбираешь ты? Вот что я имела в виду, когда говорила, что одни губы бы ситуацию не спасли 😂👌 Первое фото это, кстати, не так давно — 2018 год) Анастасия Покрищук

Фото © Instagram / _just__queen_

Некоторые пользователи отметили, что Анастасия стала ярче и заметнее. Но многие попытались донести до блогерши, что на старом снимке она была намного привлекательнее и зря так сильно увеличила скулы. Юзеры заявили, что были бы рады, если бы девушка вернула себе прежнюю внешность.

Блондинку, конечно borzziyaev

Фото © Instagram / _just__queen_

Первая фотка лучше))) 77voronina77

Не в обиду, первый вариант лучше. Я не против операций, но скулы прям лишнее killjoy661

Лучше уж точно не стало)) попробуйте ПЕРЕСАДИТЬ себе ГОЛОВУ (хорошо бы с мозгами) !!!! ramel55

Однако девушка, которая раньше работала продавцом и была очень недовольна своей внешностью, не жалеет о сделанных преображениях и не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно она подверглась липосакции и липофилингу, чтобы приобрести эффектный пресс.

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