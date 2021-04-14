Блогерша из Киева с самыми большими скулами показала себя 3 года назад, и разница расстроит любого
На украинскую блогершу Анастасию Покрищук сложно не обратить внимания. Девушка сделала аномально большие скулы и с помощью неординарной внешности активно привлекает аудиторию. Но не все поклонники этому рады.
Эпатажная инста-дива периодически показывает, как выглядела в разные моменты своего прошлого. И на этот раз предложила пользователям сравнить, когда она была привлекательнее: до шокирующей трансформации или после.
Анастасия поделилась в "Инстаграме" коллажем, продемонстрировав значительную разницу во внешности, которая наблюдалась ещё не так давно. Слева — на фото 2018 года — блогерша предстала со светлыми волосами, а её губы и скулы ещё не были гипертрофированных размеров. На снимке справа девушка показала, как выглядит сейчас.
Кого выбираешь ты? Вот что я имела в виду, когда говорила, что одни губы бы ситуацию не спасли 😂👌 Первое фото это, кстати, не так давно — 2018 год)
Некоторые пользователи отметили, что Анастасия стала ярче и заметнее. Но многие попытались донести до блогерши, что на старом снимке она была намного привлекательнее и зря так сильно увеличила скулы. Юзеры заявили, что были бы рады, если бы девушка вернула себе прежнюю внешность.
Блондинку, конечно
Первая фотка лучше)))
Не в обиду, первый вариант лучше. Я не против операций, но скулы прям лишнее
Лучше уж точно не стало)) попробуйте ПЕРЕСАДИТЬ себе ГОЛОВУ (хорошо бы с мозгами) !!!!
Однако девушка, которая раньше работала продавцом и была очень недовольна своей внешностью, не жалеет о сделанных преображениях и не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно она подверглась липосакции и липофилингу, чтобы приобрести эффектный пресс.
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