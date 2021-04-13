9 смертей и 4 сломанные судьбы: почему шоу "Последний герой" считают проклятым

"Последний герой" — реалити-шоу, которое преследуют несчастья. Так получается, что на каждый сезон приходится по одной унесённой жизни участника, но это не всё.

Сейчас в эфире ТВ-3 транслируется девятый сезон шоу "Последний герой". Одна из главных новостей — это обвинение 61-летнего Сергея Матвеева в домогательствах. Мужчина в предынфарктном состоянии покинул проект. Его дочь написала отчаянное письмо, в котором сообщила, что в погоне за рейтингами все, кто причастен к проекту, просто растоптали чужую жизнь. Это 13-я сломанная судьба человека, который принял участие в шоу. Да, людям свойственно мистифицировать события, вызывающие сильные эмоциональные потрясения, но если немного погрузиться в биографии тех, кто посетил игру, то мы поймём, что девятью смертями дело не ограничивается.

Простая математика

С одной стороны, как бы это кощунственно ни звучало, но любое действо, которое длится 20 лет, не может остаться в стороне от неминуемого. "Последний герой" в России выходит с 2001 года — дольше, чем "Дом-2", у которого, к слову, тоже наберётся с десяток преждевременных уходов из жизни. Но дьявол в деталях! У "Дома-2" в портфолио несколько тысяч участников и 16 сезонов, тогда как у ПГ всего девять сезонов, а число участников едва ли перевалит за две сотни. Вот так простая математика говорит нам о том, что дело нечистое.

Герои нашего времени

Вспомним начало. Одним из создателей шоу был Сергей Супонев. Именно он придумал название проекта, купленного ОРТ / Первым каналом. Франшизу запустили, а через месяц Супонев погиб, разбившись на снегоходе. Тогда ведущим ПГ стал Сергей Бодров, который вскоре тоже трагически погиб в Кармадонском ущелье — на его съёмочную группу сошла лавина.

Разозлили

Тогда, разумеется, мало кто связывал смерти этих всенародных любимцев с проектом "Последний герой". Разве что аборигены Панамских островов, где проходили съёмки. Они утверждали, что эти места освящены кровью племени майя и съёмки могли разозлить духов. Несерьёзно? Возможно. Но как-то так получалось, что ещё как минимум семь участников ПГ ушли из жизни в молодом возрасте в разное время.

Жанна Фриске, Юлия Началова, Крис Кельми, Вера Глаголева и Кирилл Толмацкий ушли молодыми. Все они были участниками проекта ПГ. Конечно, связывать эти трагедии с шоу — кощунство, но людей, которые никак не могут себе объяснить столь скоропостижный уход их кумиров и склонны мистифицировать эти трагедии, можно понять.

Замёрз насмерть

Кроме знаменитостей трагическая судьба настигла и менее известных участников. Во втором сезоне одним из самых ярких конкурсантов стал Сергей Сакин. Он ухаживал за Анной Модестовой, а после завершения съёмок они поженились. Родился сын. Но семья развалилась. Сергей злоупотреблял алкоголем. У него был шанс спасти себя — судьба подарила ему новые отношения и ещё одного ребёнка, но Сакин не смог побороть свои страсти. Они и задушили его. В ноябре 2017 года его тело нашли недалеко от города Мышкина. Следов насильственной смерти судмедэксперты не выявили, скорее всего, Сергей просто замёрз.

Железная женщина

Судьба, достойная отдельной экранизации, — это судьба победительницы четвёртого сезона ПГ Яны Волковой. Эта женщина сильно отличалась от всех участников. Сила воли, прямота и честность, взаимовыручка и отвага — вот самые правдивые слова о её характере. В обычной жизни она была телохранителем. Яна была обречена на успех, она легко завоевала сердца телезрителей и победила, а выигрыш отдала на приют для бездомных животных. Даже когда ей поставили диагноз и объяснили, что жить ей осталось недолго, она не опустила руки. Вместе с "Ночными волками" она отправилась в Донбасс, где помогала детям, оставшимся без родителей или без жилья. В 2018-м, сразу после Нового года, ей стало плохо. Она умерла в одной из луганских больниц. Язык не повернётся связать эту смерть с шоу, но именно благодаря "Последнему герою" история одной железной женщины продолжает вдохновлять многих людей.

Сломанные судьбы

Проклятие "Последнего героя" смертями участников не ограничивается. Победитель первого сезона Сергей Одинцов из Курска получил судимость за то, что сбил инспектора ГИБДД, а лучший участник второго сезона Алексей Музалевский потерял сына. Финалиста пятого сезона Александра Матвеева обвинили в домогательствах. Ещё одна сломанная судьба — участница третьего сезона Елена Кондулайнен. 63-летняя актриса перенесла инсульт, хотя сама она утверждает, что её отравили.

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