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9 смертей и 4 сломанные судьбы: почему шоу "Последний герой" считают проклятым

13 апреля 2021, 21:40

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia</p>

"Последний герой" — реалити-шоу, которое преследуют несчастья. Так получается, что на каждый сезон приходится по одной унесённой жизни участника, но это не всё.

Сейчас в эфире ТВ-3 транслируется девятый сезон шоу "Последний герой". Одна из главных новостей — это обвинение 61-летнего Сергея Матвеева в домогательствах. Мужчина в предынфарктном состоянии покинул проект. Его дочь написала отчаянное письмо, в котором сообщила, что в погоне за рейтингами все, кто причастен к проекту, просто растоптали чужую жизнь. Это 13-я сломанная судьба человека, который принял участие в шоу. Да, людям свойственно мистифицировать события, вызывающие сильные эмоциональные потрясения, но если немного погрузиться в биографии тех, кто посетил игру, то мы поймём, что девятью смертями дело не ограничивается.

Простая математика

Фото © YouTube.com/towaroved

Фото © YouTube.com/towaroved

С одной стороны, как бы это кощунственно ни звучало, но любое действо, которое длится 20 лет, не может остаться в стороне от неминуемого. "Последний герой" в России выходит с 2001 года — дольше, чем "Дом-2", у которого, к слову, тоже наберётся с десяток преждевременных уходов из жизни. Но дьявол в деталях! У "Дома-2" в портфолио несколько тысяч участников и 16 сезонов, тогда как у ПГ всего девять сезонов, а число участников едва ли перевалит за две сотни. Вот так простая математика говорит нам о том, что дело нечистое.

Герои нашего времени

Фото © YouTube.com/towaroved

Фото © YouTube.com/towaroved

Вспомним начало. Одним из создателей шоу был Сергей Супонев. Именно он придумал название проекта, купленного ОРТ / Первым каналом. Франшизу запустили, а через месяц Супонев погиб, разбившись на снегоходе. Тогда ведущим ПГ стал Сергей Бодров, который вскоре тоже трагически погиб в Кармадонском ущелье — на его съёмочную группу сошла лавина.

Разозлили

Фото © YouTube.com/towaroved

Фото © YouTube.com/towaroved

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Тогда, разумеется, мало кто связывал смерти этих всенародных любимцев с проектом "Последний герой". Разве что аборигены Панамских островов, где проходили съёмки. Они утверждали, что эти места освящены кровью племени майя и съёмки могли разозлить духов. Несерьёзно? Возможно. Но как-то так получалось, что ещё как минимум семь участников ПГ ушли из жизни в молодом возрасте в разное время.

Фото © YouTube.com / мир новостей

Фото © YouTube.com / мир новостей

Жанна Фриске, Юлия Началова, Крис Кельми, Вера Глаголева и Кирилл Толмацкий ушли молодыми. Все они были участниками проекта ПГ. Конечно, связывать эти трагедии с шоу — кощунство, но людей, которые никак не могут себе объяснить столь скоропостижный уход их кумиров и склонны мистифицировать эти трагедии, можно понять.

Замёрз насмерть

Фото © YouTube.com / мир новостей

Фото © YouTube.com / мир новостей

Кроме знаменитостей трагическая судьба настигла и менее известных участников. Во втором сезоне одним из самых ярких конкурсантов стал Сергей Сакин. Он ухаживал за Анной Модестовой, а после завершения съёмок они поженились. Родился сын. Но семья развалилась. Сергей злоупотреблял алкоголем. У него был шанс спасти себя — судьба подарила ему новые отношения и ещё одного ребёнка, но Сакин не смог побороть свои страсти. Они и задушили его. В ноябре 2017 года его тело нашли недалеко от города Мышкина. Следов насильственной смерти судмедэксперты не выявили, скорее всего, Сергей просто замёрз.

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Железная женщина

Фото © YouTube.com/звезданутыеТV

Фото © YouTube.com/звезданутыеТV

Судьба, достойная отдельной экранизации, — это судьба победительницы четвёртого сезона ПГ Яны Волковой. Эта женщина сильно отличалась от всех участников. Сила воли, прямота и честность, взаимовыручка и отвага — вот самые правдивые слова о её характере. В обычной жизни она была телохранителем. Яна была обречена на успех, она легко завоевала сердца телезрителей и победила, а выигрыш отдала на приют для бездомных животных. Даже когда ей поставили диагноз и объяснили, что жить ей осталось недолго, она не опустила руки. Вместе с "Ночными волками" она отправилась в Донбасс, где помогала детям, оставшимся без родителей или без жилья. В 2018-м, сразу после Нового года, ей стало плохо. Она умерла в одной из луганских больниц. Язык не повернётся связать эту смерть с шоу, но именно благодаря "Последнему герою" история одной железной женщины продолжает вдохновлять многих людей.

Сломанные судьбы

Фото © YouTube.com/звезданутыеТV

Фото © YouTube.com/звезданутыеТV

Проклятие "Последнего героя" смертями участников не ограничивается. Победитель первого сезона Сергей Одинцов из Курска получил судимость за то, что сбил инспектора ГИБДД, а лучший участник второго сезона Алексей Музалевский потерял сына. Финалиста пятого сезона Александра Матвеева обвинили в домогательствах. Ещё одна сломанная судьба — участница третьего сезона Елена Кондулайнен. 63-летняя актриса перенесла инсульт, хотя сама она утверждает, что её отравили.

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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