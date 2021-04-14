Блогер показал приём ФБР, которым можно заставить человека ответить да на любой вопрос

TikTok-блогер новозеландец Дэвид Руни регулярно делится со своими подписчиками интересными фактами из мира науки. Недавно парень узнал об удивительном методе, который заставит любого согласиться с вами. Метод не новый, но произвёл на пользователей соцсети огромное впечатление. На заметку точно стоит взять.

Кадры из видео © TikTok / david_rooney

Принцип действия простой: если человек три раза подряд говорит вам да, то и на четвёртый он, скорее всего, ответит вам так же, даже если на самом деле так не считает. Чтобы было понятно, Руни объяснил, как всё работает, на примере того самого случая, когда вы уговариваете кого-то пойти с вами в "Макдоналдс", пишет Mirror.

Допустим, вы хотите убедить кого-нибудь пойти с вами в "Макдоналдс". Спросите: "Проголодался"? — Вам ответят: "Да". "Любишь бургеры"? — Снова "Да". "Хочешь поесть"? — И опять "Да". "Пойдём в "Макдоналдс"? — Собеседник с гораздо большей вероятностью согласится, потому что вы заставили его уже сказать да в трёх предыдущих вопросах. Дэвид Руни

Кадры из видео © TikTok / david_rooney,

Ролики Дэвида в TikTok редко становятся популярными, но этот посмотрели больше 190 тысяч раз, а лайк поставили больше 22 000 человек. В сотнях комментариев пользователи признались: они сохранили этот лайфхак и будут пользоваться при первой возможности.

Я — мама двух подростков. Делаю заметочки 😳😁 vandekaap8

Я научилась добиваться трёх да, ещё когда была маленькой, даже не знаю как. Хех, мои друзья никогда не могли понять, почему люди всё время со мной соглашаются katern1107

Авторы