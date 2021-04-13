Популярный комик из "Открытого микрофона" задержан в Москве из-за пакета с подозрительными таблетками

Популярный стендап-комик Алексей Рябчиков сегодня был задержан в Москве по подозрению в хранении наркотиков. На парня обратили внимание из-за подозрительного поведения — оказалось, он искал во дворах закладку. При себе у Алексея обнаружили пакет с неустановленным веществом — по словам комика, снотворным. Однако это ещё предстоит выяснить на экспертизе, пишет телеграм-канал 112 .

Алексея Рябчикова широкая аудитория может знать по участию в такой передаче, как "Открытый микрофон". Парень запомнился зрителям своей смелостью, ведь он не стеснялся всё превращать в шутку — даже не самые приятные моменты своей жизни. Так, комик не раз проходился по своему сроку в колонии для малолетних преступников.