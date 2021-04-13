Популярный комик из "Открытого микрофона" задержан в Москве из-за пакета с подозрительными таблетками
Сам Алексей уверяет, что это снотворное, однако его делу совершенно не помогает тот факт, что парня поймали во время поиска закладки.
Популярный стендап-комик Алексей Рябчиков сегодня был задержан в Москве по подозрению в хранении наркотиков. На парня обратили внимание из-за подозрительного поведения — оказалось, он искал во дворах закладку. При себе у Алексея обнаружили пакет с неустановленным веществом — по словам комика, снотворным. Однако это ещё предстоит выяснить на экспертизе, пишет телеграм-канал 112.
Фото © Telegram / 112
Алексея Рябчикова широкая аудитория может знать по участию в такой передаче, как "Открытый микрофон". Парень запомнился зрителям своей смелостью, ведь он не стеснялся всё превращать в шутку — даже не самые приятные моменты своей жизни. Так, комик не раз проходился по своему сроку в колонии для малолетних преступников.
Обычно про то, что кто-то сидел, не шутят. А я могу говорить об этом эпизоде своей жизни абсолютно открыто, это моя фишка
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