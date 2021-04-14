Россия против всего мира: повторят ли наши фигуристы стокгольмский триумф

Что за турнир?

Если вы не особенно пристально следите за фигурным катанием, то наверняка удивились: какой ещё чемпионат мира, вот только что же был? Всё так, был. А сейчас будет немного другой турнир с похожим названием — командный чемпионат мира, или же командный Кубок мира, кому как удобнее. В престиже он реальному мировому первенству, конечно, сильно уступает. Это скорее что-то среднее между официальным турниром и шоу.

История у ISU World Team Trophy совсем короткая: первый турнир провели в 2009 году. "Командник" проходит каждые два года, поэтому на данный момент их было всего шесть. Россия на них трижды попадала в призы, но ни разу не побеждала.

Россия на КЧМ-2019. Фото © AP/TASS/Toru Hanai

В турнире участвуют шесть сборных, чьи фигуристы находятся выше в рейтинге турниров ISU. В этом году это Россия, США, Канада, Япония, Италия и Франция. В составе каждой из команд по четыре одиночника (две женщины и два мужчины) и по две пары: одна спортивная, другая — танцевальная. Все участники выступают сначала с короткой, а затем с произвольной программой: первое место получает 12 баллов, последнее — один, затем всё суммируется. Вы же помните Олимпиаду? Или хотя бы Кубок Первого канала? Вот примерно так всё и выглядит.

Общий призовой фонд — миллион долларов. Первая команда получает 200 тысяч, последняя — 130, остаток — это бонусы лучшим одиночникам и парам.

Россия готова наконец победить

Два года назад наши фигуристы выиграли бронзу. Фото © AP/TASS/Toru Hanai

Как же так вышло, что Россия, одна из сильнейших стран в плане развития фигурного катания, никогда не выигрывала этот турнир? Всё просто: ставок на него обычно никто не делал и сильнейшие составы не отправлял. Например, на последний турнир в 2019 году не поехали Алина Загитова и Евгения Медведева — золотая и бронзовая медалистки ЧМ. В этом же году всё иначе: больших международных соревнований из-за коронавируса не было так долго, что все изголодались по стартам и по победам. В связи с этим Федерация фигурного катания на коньках России, не мудрствуя лукаво, взяла да и отправила в Осаку стокгольмский состав.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Михаил Коляда, Евгений Семененко. Пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Танцы на льду: Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Как вы помните, на чемпионате мира в Швеции наша команда выступила триумфально, забрав золото в трёх из четырёх видов. И в Японию прилетели те же люди. А это значит, что у нас есть все шансы на повторение этого успеха. Тем более что на этот раз у нас будут флаг и гимн.

Огненный капитан и долгожданное возвращение зрителей

Помимо флага и гимна на этом турнире будет ещё как минимум один атрибут, которого так не хватало всему фигурному миру. Болельщики! В Японии разрешили пускать фанатов на трибуны, но, конечно, с учётом всех санитарных норм: чтобы не способствовать распространению коронавируса. После Стокгольма фигуристы жаловались, что мало того, что жили как в тюрьмах, не успев даже прогуляться по городу, так ещё и катались в гробовой тишине, а энергетики фанатов очень не хватало. Осака обещает исправить это грустное обстоятельство. Японцы, одни из главных фанатов фигурного катания во всём мире, явно не оставят своих любимцев без поддержки. И речь не только о соотечественниках: наших спортсменов и даже тренеров они тоже обожают.

Кроме того, поскольку на этот раз турнир не индивидуальный, а командный, то у России будет капитан. И на эту почётную должность назначили идеальную кандидатку — Елизавету Туктамышеву, которая поразила всех в Стокгольме завоеванием серебряной медали. Кстати говоря, Лиза — единственная девушка-капитан на этом турнире. Но вряд ли кто-то скажет, что такую ответственность на неё возложили за красивые глаза.

Расписание турнира (время московское)

Осака, Япония 15 апреля, четверг 9:05 — танцы на льду, ритм-танец

10:25 — женщины, короткая программа

12:25 — мужчины, короткая программа

16 апреля, пятница 9:20 — пары, короткая программа

10:45 — танцы на льду, произвольный танец

12:10 — мужчины, произвольная программа

17 апреля, суббота 9:15 — пары, произвольная программа

10:50 — женщины, произвольная программа

18 апреля, воскресенье 8:00 — показательные выступления

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