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"На восстановление ему понадобится не меньше": Емельяненко — о 50 млн, которые просит Джиган за бой с ним

О возможном поединке по правилам бокса между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом говорят уже почти месяц, но официальной информации пока нет.

14 апреля 2021, 11:14
<p>Фото © <a href="http://instagram.com/alexemelyanenko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / alexemelyanenko</a></p>

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Рэпер Джиган попросил 50 миллионов рублей за бой с Александром Емельяненко. Скандальный боец ММА высказался об этой сумме.

"Я слышал, что Джиган запросил 50 миллионов за бой со мной. Сумма адекватная. Медицина сейчас очень дорогая, на лечение и восстановление после нашего поединка ему точно понадобится не меньше. Он ведь и многодетный отец, ему ещё семью кормить. Джиган, ты уверен в том, что делаешь?" приводит его слова издание "Всё про спорт".

50 млн за бой и "блевотная аудитория": Джиган готовится к поединку с Александром Емельяненко

50 млн за бой и "блевотная аудитория": Джиган готовится к поединку с Александром Емельяненко

Также рэпер пожаловался, что после разговоров о поединке с Александром Емельяненко у него появилось много новых подписчиков, которые не понимают, кто он такой.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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