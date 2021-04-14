"На восстановление ему понадобится не меньше": Емельяненко — о 50 млн, которые просит Джиган за бой с ним

"Я слышал, что Джиган запросил 50 миллионов за бой со мной. Сумма адекватная. Медицина сейчас очень дорогая, на лечение и восстановление после нашего поединка ему точно понадобится не меньше. Он ведь и многодетный отец, ему ещё семью кормить. Джиган, ты уверен в том, что делаешь?" — приводит его слова издание "Всё про спорт".