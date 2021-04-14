В Сочи иномарка влетела на крышу "нивы" после столкновения — видео

В Сочи иномарка влетела на крышу "нивы" в результате аварии. Видео © Соцсети / LIFE

Жуткая авария с участием трёх машин произошла сегодня, 14 апреля, в Сочи в районе аэропорта. Там один автомобиль после столкновения чуть не перелетел через другой, но зацепился за крышу. Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как одна из легковушек в результате сильного столкновения с автомобилем каким-то образом оказалась на крыше "нивы". Предварительно, в результате происшествия погибших нет. По данным Лайфа, в ДТП пострадал 45-летний мужчина. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

В результате аварии три автомобиля получили различные повреждения. По предварительным данным, водители не соблюдали скоростной режим, что и стало причиной столкновения. В данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что в Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой. К инциденту привело столкновение общественного транспортного средства с легковым автомобилем.

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