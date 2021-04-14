Отец учил водить: 12-летний школьник за рулём налетел на пожилого велосипедиста в Крыму — видео

Отец учил водить: 12-летний школьник сбил пожилого пенсионера в Крыму. Видео © Соцсети

В посёлке Николаевка Симферопольского района 44-летний отец решил научить 12-летнего сына вождению, просто посадив его за руль на проезжей части. Итог такого метода — сбитый пенсионер, два разбитых автомобиля и повреждённое дорожное ограждение. Видео с места происшествия разлетелось по местным пабликам в соцсетях.

На кадрах видно, как "начинающего" водителя на приличной скорости занесло на дороге: сначала он влетел в 60-летнего велосипедиста, а потом — в припаркованный "форд" и дорожное ограждение. Отмечается, что в результате происшествия никто серьёзно не пострадал, а сбитому пенсионеру оказали помощь на месте.







"Собранный материал направлен в службу по делам несовершеннолетних ОМВД России по Симферопольскому району для привлечения родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Добавим, что в отношении безответственного папаши также составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу без прав. Максимальный штраф за такое преступление — 30 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, как 16-летний школьник обменял айфон на разбитые "Жигули" ради дрифта по ночному Кирову. До встречи с полицией он успел сломать фару и оторвать бампер. К счастью, никто из людей тогда не пострадал.

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