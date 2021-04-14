Прокурор просит дать Любови Соболь год исправительных работ за "штурм" чужой квартиры
Планируется также, что с её зарплаты будет удержано 20%. Сама обвиняемая не признаёт своей вины.
Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Прокурор просит суд приговорить юриста ФБК* Любовь Соболь к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.
"Прокурор просит признать Любовь Соболь виновной <...> и назначить ей наказание в виде одного года исправительных работ", — приводит текст сообщения ТАСС.
Планируется также, что с зарплаты Соболь будет удержано 20% в пользу государства. Сама девушка не признаёт своей вины.
Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.
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