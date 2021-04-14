Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Прокурор просит дать Любови Соболь год исправительных работ за "штурм" чужой квартиры

Планируется также, что с её зарплаты будет удержано 20%. Сама обвиняемая не признаёт своей вины.

14 апреля 2021, 11:57
<p>Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Прокурор просит суд приговорить юриста ФБК* Любовь Соболь к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.

"Прокурор просит признать Любовь Соболь виновной <...> и назначить ей наказание в виде одного года исправительных работ", — приводит текст сообщения ТАСС.

Планируется также, что с зарплаты Соболь будет удержано 20% в пользу государства. Сама девушка не признаёт своей вины.

Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры

Любовь Соболь удалили с заседания по делу о "штурме" чужой квартиры

Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мосгорсуд отменил домашний арест для Любови Соболь и Олега Навального

7 апреля, 18:27

Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии

сегодня в 09:54

Время лечит: эксперты рассказали, как в День бывших супругов отпустить старые обиды

сегодня в 12:12

Семья Шумахера выставила особняк в Швейцарии на продажу из-за проблем с финансами

сегодня в 12:27

В Сочи иномарка влетела на крышу "Нивы" после столкновения — видео

сегодня в 12:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1