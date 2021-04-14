Патрушев заявил о возможных провокациях Украины, чтобы начать военные действия против Крыма
При поддержке США Киев всё чаще заявляет о планах установить контроль над полуостровом силовым путём, отметил он.
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Украина может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что такой шаг Киев предпримет при поддержке США.
"Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники", — сказал Патрушев .
Он отметил, что при поддержке Вашингтона со стороны Киева всё чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией полуострова силовым путём, а согласно новой стратегии военной безопасности Украины Россия определяется как военный враг.
Ранее Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму, где за 2020 год предотвратили шесть атак. Основные причины этих угроз — деструктивная деятельность ряда государств, а также попытки диверсий со стороны украинских спецслужб.
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