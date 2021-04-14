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Стало известно место оглашения послания Путина Федеральному собранию

В этом году глава государства объявит о мерах социальной поддержки и развитии после пандемии коронавируса.

14 апреля 2021, 11:27
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

"Заслушивание послания состоится, как вы знаете, 21 апреля в 12:00 в Центральном выставочном зале "Манеж", — заявил он.

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Стоит отметить, что телеканалы заложили час эфира на ежегодное послание российского лидера Федеральному собранию. Так, в опубликованных сетках вещания "России 1", Первого канала и НТВ трансляция мероприятия запланирована с 12 до 13 часов по Москве.

Напомним, президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства сообщил, что уже начал подготовку, работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам социальной поддержки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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