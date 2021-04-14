Стало известно место оглашения послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

"Заслушивание послания состоится, как вы знаете, 21 апреля в 12:00 в Центральном выставочном зале "Манеж", — заявил он.

Стоит отметить, что телеканалы заложили час эфира на ежегодное послание российского лидера Федеральному собранию. Так, в опубликованных сетках вещания "России 1", Первого канала и НТВ трансляция мероприятия запланирована с 12 до 13 часов по Москве.

Авторы