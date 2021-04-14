Зеленскому пригрозили импичментом из-за "интересных документов" о его гражданстве
Они могут оказаться у заинтересованных политических сил при запросе.
Фото © Сайт президента Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить импичмент в случае публикации неких документов о его гражданстве, оказавшихся в распоряжении бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного.
"Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента", — написал Нескоромный в телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что после публикации документов "должна незамедлительно начаться процедура импичмента". Бывший замглавы СБУ уточнил, что готов предоставить документы всем заинтересованным патриотическим политическим силам.
Ранее политолог Владимир Корнилов объяснил, почему Зеленский может повторить ошибки Саакашвили, который в 2008 году, заручившись мнимой поддержкой западных стран, совершил "военную авантюру" в Абхазии и Южной Осетии, обернувшейся негативными последствиями.
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