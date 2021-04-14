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"Вы что, Дунканы Маклауды?": Зам Дегтярёва отчитал "бессмертных" хабаровских чиновников за отсутствие вакцины

Земляков, которые упорно затягивают с прививкой, он сравнил с персонажами из культового телесериала "Горец".

14 апреля 2021, 11:12
<p>Эдриан Пол в роли Дункана Маклауда в сериале "Горец" (1994) / сайт © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1202184/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск" </a></p>

Эдриан Пол в роли Дункана Маклауда в сериале "Горец" (1994) / сайт © "Кинопоиск"

Зампред Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Видео © Пресс-служба губернатора и правительства региона

Зампред Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции отчитал чиновников за слабые темпы вакцинации. Земляков, которые упорно затягивают с прививкой, он сравнил с бессмертными персонажами из культового телесериала "Горец".

"38 сотрудников и 28 отказов от вакцинации. Бессмертные вы там, что ли? Дунканы Маклауды?" — поинтересовался Никонов у подчинённых.

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По словам зампреда правительства региона, третьей волны в Хабаровске "вообще должны избежать", поскольку на содержание дополнительных коек, стимулирующие выплаты и лекарства уходят колоссальные бюджетные деньги.

Отметим, что на этой неделе в Хабаровский край поступило более 67 тысяч доз вакцины "Спутник V" — это самая крупная партия с начала прививочной кампании. Для выработки популяционного иммунитета, по оценкам местных властей, вакцинацию от коронавируса должны пройти более 600 тысяч жителей края.

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Напомним, за последние сутки в стране выявили 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 666 209 заболевших в 85 регионах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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