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"Что за показуха": Бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана и нарвалась на критику

Анастасия Решетова опубликовала в соцсетях фото в длинном платье и хиджабе, однако многие подписчики напомнили ей о её более откровенных образах.

14 апреля 2021, 10:50

Фото © Instagram/volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати — модель Анастасия Решетова опубликовала в "Инстаграме" поздравление в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан. Девушка сфотографировалась на фоне мечети в длинном закрытом платье и чёрном хиджабе. Однако подписчики не оценили ни нового имиджа скромницы, ни самого факта её обращения к верующим.

"Это очень смешно выглядит", "Ну зачем эта показуха", "А православных чего не поздравили? Не заслужили?", "А был пост, где вы христиан поздравляли с началом Поста?" — приводит высказывания возмущённых фолловеров "Дни.ру".

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Подписчики не поверили ни внешнему, ни внутреннему преображению знаменитости. Пользователи соцсети сравнили её наряд с карнавальным костюмом и назвали его смешным. Многие посчитали, что блогерше не к лицу примерять образ скромницы, так как ранее она позировала в более откровенных нарядах.

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Негодующие комментарии Решетова предпочла проигнорировать. Тем более что нашлись и пользователи, которые поблагодарили бывшую девушку Тимати за проявление уважения к чужой религии.

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Напомним, 12 апреля с заходом солнца начался священный для мусульман месяц Рамадан. По словам заместителя председателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председателя ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова, мечети столицы будут открыты для коллективных молитв верующих.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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