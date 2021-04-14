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Регион
Опубликовано 14 апреля 2021, 13:50

Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

По его словам, нынешний глава партии Геннадий Зюганов возьмёт самоотвод.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что на грядущем съезде КПРФ будет избран новый глава партии и им станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

"Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Афонин, хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмёт самоотвод", — сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы.

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На сам съезд КПФР Жириновский предложил выставить охрану.

Ранее Владимир Жириновский предположил, кто станет следующим президентом России, выборы которого пройдут в 2024 году.

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Артур Лапсаков
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