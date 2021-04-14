Жириновский сообщил о грядущей смене лидера в КПРФ

По его словам, нынешний глава партии Геннадий Зюганов возьмёт самоотвод.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что на грядущем съезде КПРФ будет избран новый глава партии и им станет заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

"Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Афонин, хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмёт самоотвод", — сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы.

На сам съезд КПФР Жириновский предложил выставить охрану.