"Завидует мне": Волочкова раскрыла причину издёвок со стороны Собчак

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что личная жизнь Ксении Собчак — хайп и фикция, а едкое отношение к ней продиктовано завистью. Артистка уверена, что ведущая сама хотела блистать на сцене, но не смогла, отсюда и давняя застарелая злоба.

"Ну, Собчак мне завидует вообще в очень многом. И в том, что она не стала балериной, и всё её семейство сидело в первых рядах партера и в Мариинском, и в Большом театрах, когда я танцевала "Лебединое озеро" и другие спектакли. Она этого не может пережить. Она не может пережить любви ко мне мужчин, то, что я всегда в центре внимания, в фаворе. А у неё все эти романы и истории только чистый пиар", — высказалась звезда в эфире радио "Комсомольская правда".

Брак самой Ксении Анатольевны с Константином Богомоловым Волочкова назвала фикцией. Правда, привести доказательства затруднилась.

"И я не знаю, зачем ей это надо. Просто дело в том, что, понимаете, у меня глубочайшее убеждение, что нельзя шутить такими вещами и хайповать на псевдорождении детей, на псевдосвадьбах или романах и на псевдоболезни или здоровье", — говорит Анастасия.

Не обошла балерина и тему скопинского маньяка Виктора Мохова. Артистка считает, что, взяв у него интервью, Собчак перешла все границы дозволенного.

"Это беспредел, это беспринципность Собчак, потому что, вы знаете, ради хайпа Собчак готова на всё. Но из маньяка и преступника делать героя на глазах у жертв и пострадавших девушек, которые действительно были измучены... Не знаю, как они смотрят, может быть, со слезами на глазах, с какой-то обидой в душе", — возмутилась Волочкова.

При этом ранее Лайф сообщал, что некоторые факты из своей жизни балерина озвучила во время тестирования на детекторе лжи. Так, полиграф подтвердил некогда имевший место роман между ней и американским актёром Джимом Керри.

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