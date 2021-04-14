Центробанк не видит рисков отключения России от международных платёжных систем

Центробанк не видит каких-либо рисков отключения России от международных платёжных систем. Об этом журналистам заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платёжных систем, и я думаю, что международным платёжным системам это самим крайне невыгодно", — сказала Скоробогатова.

Она отметила, что Россия давно создала работающие инфраструктуры, которые минимизируют геополитические риски. Первый зампред ЦБ РФ подчеркнула, что регулятор намерен и дальше развивать отечественные сервисы и системы, при этом крайне важно сохранить условия конкуренции. Она также добавила, что с точки зрения безопасности инфраструктурный рынок РФ в платёжном сегменте защищён.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не исключили возможности отключения России от Visa и MasterCard. Там напомнили, что в качестве альтернативы в РФ есть система "Мир", которая со временем приобретёт глобальный формат.

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