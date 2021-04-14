Эксперт рассказала, какую выгоду получит Россия от газопровода "Союз Восток"

Россия получит как экономическую, так и политическую выгоду от газопровода "Союз Восток". Об этом рассказала замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. По её мнению, если РФ газифицирует Монголию, это поможет сгладить противоречия этой страны с Китаем, а также снизить транзитные риски для КНР.

Прокладка ветки "Союз Восток" через Монголию имеет несколько преимуществ, отмечает эксперт. По её словам, это дешевле и безопаснее для нашей экологии. Кроме того, посредством нового проекта Россия сможет газифицировать ряд районов Монголии, что значительно укрепит экономическое сотрудничество между нашими странами.

"Риски для проекта могут заключаться теоретически в возможном ухудшении отношений Монголии и Китая, а в КНР опасаются повторения той же истории, что и с транзитом российского газа через Украину, только для Китая условной Украиной может стать Монголия, если по каким-то причинам она окажется под влиянием США", — добавила Мильчакова в беседе с РИА ФАН.

Напомним, накануне компания "Газпром" утвердила технико-экономический анализ проекта строительства газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай, который станет продолжением трубопровода "Сила Сибири – 2". Ожидается, что его мощность будет достигать 50 миллиардов кубических метров газа.

А ранее Лайф сообщал, что "Северный поток – 2" построен уже на 95%, а завершить его возведение планируют в текущем году.

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