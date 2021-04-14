Путин заявил, что движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным

Президент России Владимир Путин не исключил варианта, при котором движение по Северному морскому пути будет круглогодичным.

"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", — сказал глава государства на заседании президиума Русского географического общества (РГО).

Он уточнил, что Россия всё активнее приступает к хозяйственному освоению Арктики. Например, сейчас строится самый мощный в мире ледокольный флот, в том числе такие гиганты, как атомный ледокол "Лидер", которых ещё "никогда никто не строил".

Ранее Лайф рассказывал, что Северный морской путь вошёл в топ-20 интересных круизных маршрутов мира. В путешествие можно отправиться с июля по сентябрь, а сам круиз длится от 24 до 28 дней.

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