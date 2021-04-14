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Путин заявил, что движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным

По словам главы государства, Россия всё активнее приступает к хозяйственному освоению Арктики.

14 апреля 2021, 11:08
<p>Фото © <a href="http://www.nsra.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФГБУ "Администрация Северного морского пути"</a></p>

Фото © ФГБУ "Администрация Северного морского пути"

Президент России Владимир Путин не исключил варианта, при котором движение по Северному морскому пути будет круглогодичным.

"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", — сказал глава государства на заседании президиума Русского географического общества (РГО).

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Песков: Путин считает российское военное присутствие в Арктике необходимым элементом

Он уточнил, что Россия всё активнее приступает к хозяйственному освоению Арктики. Например, сейчас строится самый мощный в мире ледокольный флот, в том числе такие гиганты, как атомный ледокол "Лидер", которых ещё "никогда никто не строил".

Ранее Лайф рассказывал, что Северный морской путь вошёл в топ-20 интересных круизных маршрутов мира. В путешествие можно отправиться с июля по сентябрь, а сам круиз длится от 24 до 28 дней.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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