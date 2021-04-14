Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму: за 2020 год там предотвратили шесть атак

Основные причины этих угроз — деструктивная деятельность ряда государств, а также попытки диверсий со стороны украинских спецслужб.

14 апреля 2021, 11:25
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется угроза терактов, за 2020 год на территории полуострова предотвратили шесть атак.

"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", — заявил он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионе.

В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья

В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья

Патрушев назвал основные причины этих угроз: деструктивная деятельность США, НАТО и ряда стран ЕС, кроме того, попытки диверсий со стороны украинских спецслужб.

Так, в прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности, выявлено экстремистских 23 преступления. В этом году, 9 апреля, также предотвращена одна атака.

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух сторонников террористической организации, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя. После атаки они планировали транзитом через Украину и Турцию сбежать в Сирию.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Патрушев заявил о возможных провокациях Украины, чтобы начать военные действия против Крыма

сегодня в 11:43

В Иране заявили, что авария на ядерном объекте была терактом

11 апреля, 15:41

В открытии мотосезона в Петербурге примут участие Вячеслав Фетисов и Александр Розенбаум

сегодня в 11:47

Семья Шумахера выставила особняк в Швейцарии на продажу из-за проблем с финансами

сегодня в 12:27

В Сочи иномарка влетела на крышу "нивы" после столкновения — видео

сегодня в 12:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1