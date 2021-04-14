Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму: за 2020 год там предотвратили шесть атак
Основные причины этих угроз — деструктивная деятельность ряда государств, а также попытки диверсий со стороны украинских спецслужб.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняется угроза терактов, за 2020 год на территории полуострова предотвратили шесть атак.
"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", — заявил он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионе.
Патрушев назвал основные причины этих угроз: деструктивная деятельность США, НАТО и ряда стран ЕС, кроме того, попытки диверсий со стороны украинских спецслужб.
Так, в прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности, выявлено экстремистских 23 преступления. В этом году, 9 апреля, также предотвращена одна атака.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали двух сторонников террористической организации, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя. После атаки они планировали транзитом через Украину и Турцию сбежать в Сирию.
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