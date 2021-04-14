Врач-инфекционист объяснил порядок действий, чтобы Крым не повторил участь турецких курортов

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский призвал не расслабляться после вспышки коронавируса в Крыму. По словам собеседника Лайфа, подъём заболеваемости может быть вызван как реальными эпидемиологическими причинами, так и повышением объёмов тестирования: больше проверяем — больше выявляем. В любом случае жители региона должны воспринять это как сигнал, что ослаблять масочный режим и забывать о коронавирусных ограничениях рано.

"Если в течение недели мы увидим довольно серьёзный подъём заболеваемости, то первое, на что нужно обратить внимание, это более обстоятельное выполнение тех ограничительных мер, которые существуют, а это масочный режим и ограничения на массовые мероприятия. Если вот это всё не приведёт к снижению заболеваемости, тогда имеет смысл говорить о введении каких-то более новых ограничительных мер", — рассуждает инфекционист в беседе с Лайфом.

Вознесенский отметил, что ситуация меняется очень быстро. К примеру, ещё на прошлой неделе никто не ожидал, что Турцию закроют в один момент. По мнению собеседника Лайфа, наши курорты эта участь, скорее всего, минует — у России процесс борьбы с эпидемией более налажен. А чтобы закрепить успех, метод есть только один.

"Ещё раз всех хочу призвать, чтобы шли на вакцинацию и как можно быстрее участвовали сами в создании искусственного иммунитета и приближали тот день, когда все ограничительные мероприятия мы забудем", — добавил эксперт.

Напомним, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта. Всего в регионе выявлено около 39 тысяч случаев инфицирования.

В целом по стране за последние сутки выявлено 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 666 209 заболевших в 85 регионах.

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