Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Врач-инфекционист объяснил порядок действий, чтобы Крым не повторил участь турецких курортов

По мнению собеседника Лайфа, вакцинация и масочный режим должны позволить сдержать рост заболеваемости, который, кстати, мог быть вызван повышением объёмов тестирования: больше проверяем — больше выявляем.

14 апреля 2021, 11:37
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский призвал не расслабляться после вспышки коронавируса в Крыму. По словам собеседника Лайфа, подъём заболеваемости может быть вызван как реальными эпидемиологическими причинами, так и повышением объёмов тестирования: больше проверяем — больше выявляем. В любом случае жители региона должны воспринять это как сигнал, что ослаблять масочный режим и забывать о коронавирусных ограничениях рано.

В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости коронавирусом

В Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости коронавирусом

"Если в течение недели мы увидим довольно серьёзный подъём заболеваемости, то первое, на что нужно обратить внимание, это более обстоятельное выполнение тех ограничительных мер, которые существуют, а это масочный режим и ограничения на массовые мероприятия. Если вот это всё не приведёт к снижению заболеваемости, тогда имеет смысл говорить о введении каких-то более новых ограничительных мер", — рассуждает инфекционист в беседе с Лайфом.

Вознесенский отметил, что ситуация меняется очень быстро. К примеру, ещё на прошлой неделе никто не ожидал, что Турцию закроют в один момент. По мнению собеседника Лайфа, наши курорты эта участь, скорее всего, минует — у России процесс борьбы с эпидемией более налажен. А чтобы закрепить успех, метод есть только один.

Песков оценил заявления о "проверке россиян на патриотизм" из-за отмены полётов в Турцию

Песков оценил заявления о "проверке россиян на патриотизм" из-за отмены полётов в Турцию

"Ещё раз всех хочу призвать, чтобы шли на вакцинацию и как можно быстрее участвовали сами в создании искусственного иммунитета и приближали тот день, когда все ограничительные мероприятия мы забудем", — добавил эксперт.

Напомним, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 94 новых заразившихся. Рост их числа начался во второй половине марта. Всего в регионе выявлено около 39 тысяч случаев инфицирования.

Песков отреагировал на двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

Песков отреагировал на двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

В целом по стране за последние сутки выявлено 8326 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 666 209 заболевших в 85 регионах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Отец учил водить: 12-летний школьник за рулём налетел на пожилого велосипедиста в Крыму — видео

сегодня в 12:02

Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса

сегодня в 12:14

Прокурор запросил четыре с лишним года колонии для рэпера Эллея, протаранившего пешеходов на Остоженке

сегодня в 11:46

Семья Шумахера выставила особняк в Швейцарии на продажу из-за проблем с финансами

сегодня в 12:27

В Сочи иномарка влетела на крышу "Нивы" после столкновения — видео

сегодня в 12:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1