Прокурор запросил четыре с лишним года колонии для рэпера Эллея, протаранившего пешеходов на Остоженке
В ДТП обошлось без жертв, но три человека пострадали: у них травмы позвоночника и головы, переломы рёбер, ног и таза, у одной из женщин ампутация лодыжки.
Рэпер Эльмин Гулиев, сбивший на внедорожнике трёх человек в центре Москвы.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Гособвинитель в прениях сторон запросил четыре года и четыре месяца колонии рэперу Эльмину Гулиеву (Эллею), который в сентябре прошлого года сбил пешеходов в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Лайфу в пресс-службе Хамовнического суда, Гулиев готов полностью возместить исковые требования потерпевших в размере 1,5 миллиона рублей, а также расходы на лечение.
Напомним, что ДТП произошло на улице Остоженке 21 сентября 2020 года. Легковой автомобиль Infiniti на тротуаре протаранил трёх человек. Момент аварии попал на видео. Обошлось без жертв, но три человека пострадали: у них травмы позвоночника и головы, переломы рёбер, ног и таза, у одной из женщин ампутация лодыжки.
Владельцем и водителем Infiniti оказался начинающий певец Эллей (под таким псевдонимом он выступает). Музыкант рассказал Лайфу, что проехал на красный сигнал светофора, "переходящий в зелёный".
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