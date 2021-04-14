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В открытии мотосезона в Петербурге примут участие Вячеслав Фетисов и Александр Розенбаум

В этот день мотоциклисты высадят деревья, проедут по Невскому проспекту в колонне, а также откроют первый мотоцентр.

14 апреля 2021, 11:47
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ, Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BoeiFhZns1u/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rozenbaum.ru</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ, Instagram / rozenbaum.ru

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов и знаменитый певец Александр Розенбаум примут участие в открытии мотосезона в Санкт-Петербурге, которое состоится 24 апреля. Об этом рассказал президент ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и спецпредставитель губернатора Григорий Путинцев.

Так, одной из частей мероприятия станет высадка вечнозелёных деревьев для создания мотоциклетной аллеи. В этой церемонии примет участие Фетисов.

"Необходимо уделить особое внимание экологии и позаботиться о том, чтобы наши дети и внуки дышали чистым воздухом сейчас", — приводит слова Путинцева газета "Петербургский дневник".

Церемонию планируется сделать ежегодной и проводить её в день открытия мотосезона.

Эксперт рассказал об опасностях раннего старта мотосезона

Эксперт рассказал об опасностях раннего старта мотосезона

Также в этот день по главной улице города — Невскому проспекту — пройдёт многотысячная колонна мотоциклистов. А завершится всё шоу-презентацией первого петербургского мотоцентра на Рощинской улице и концертом Александра Розенбаума.

Ранее Лайф сообщил, что мотофестиваль Harley Days пройдёт в Петербурге с 6 по 8 августа. Мероприятие проводится в Северной столице с 2011 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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