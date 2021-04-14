В открытии мотосезона в Петербурге примут участие Вячеслав Фетисов и Александр Розенбаум
В этот день мотоциклисты высадят деревья, проедут по Невскому проспекту в колонне, а также откроют первый мотоцентр.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ, Instagram / rozenbaum.ru
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов и знаменитый певец Александр Розенбаум примут участие в открытии мотосезона в Санкт-Петербурге, которое состоится 24 апреля. Об этом рассказал президент ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и спецпредставитель губернатора Григорий Путинцев.
Так, одной из частей мероприятия станет высадка вечнозелёных деревьев для создания мотоциклетной аллеи. В этой церемонии примет участие Фетисов.
"Необходимо уделить особое внимание экологии и позаботиться о том, чтобы наши дети и внуки дышали чистым воздухом сейчас", — приводит слова Путинцева газета "Петербургский дневник".
Церемонию планируется сделать ежегодной и проводить её в день открытия мотосезона.
Также в этот день по главной улице города — Невскому проспекту — пройдёт многотысячная колонна мотоциклистов. А завершится всё шоу-презентацией первого петербургского мотоцентра на Рощинской улице и концертом Александра Розенбаума.
Ранее Лайф сообщил, что мотофестиваль Harley Days пройдёт в Петербурге с 6 по 8 августа. Мероприятие проводится в Северной столице с 2011 года.
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