Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса
Сегодня российский лидер привился повторно и призвал всех последовать своему примеру. Даже тех, кто уже переболел.
У президента России Владимира Путина, который сегодня сделал вторую прививку от коронавируса, выработался иммунный ответ ещё после введения первого компонента вакцины. Об этом журналистам сообщил лично глава государства. По словам Путина, самочувствие после второй прививки у него хорошее и никаких побочных эффектов он не ощущает.
Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса.
Видео © LIFE
"За десять минут до того, как я вошёл в зал, я сделал прививку, и, как видите, всё нормально, без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. Кстати говоря, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть", — поделился президент.
Путин призвал последовать своему примеру даже тех россиян, кто уже переболел коронавирусом. Президент рекомендовал таким людям отслеживать титр антител, чтобы вовремя сделать вакцину.
"Берегите себя и своих близких. Эта фраза часто звучит у нас на экране, но это не пустая фраза, не пустые слова", — добавил российский лидер.
Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства, надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
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