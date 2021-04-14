Подслеповатый свидетель по делу Ефремова в день смертельного ДТП находился в Иванове — видео
Журналистам возле здания суда мужчина заявил, что не согласен с предъявляемыми ему обвинениями и не признаёт вину.
Обвиняемый в лжесвидетельстве в пользу Михаила Ефремова не признал вину. Видео © LIFE
Обвиняемый в даче заведомо ложных показаний свидетель актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Александр Кобец в день аварии находился в Иванове и не мог быть на месте происшествия, хотя заявлял обратное. В суде мужчина свою вину не признал.
"Обладая сведениями в отношении Ефремова из личной заинтересованности помочь ему избежать уголовной ответственности, решил ввести суд в заблуждение относительно невиновности Ефремова. Понимая, что его показания имеют значение для суда, дал ложные показания", — сказал гособвинитель.
Установлено, что в момент ДТП в центре Москвы Кобец находился в Иванове, где он официально трудоустроен охранником. Там же он проживает вместе со своей супругой и несовершеннолетним сыном. Однако после смертельной аварии утверждал, что первым подошёл к автомобилю и увидел актёра на заднем сиденье.
Свою вину в ходе заседания обвиняемый не признал. А на выходе из здания заявил журналистам, что ничего ещё не доказано.
В феврале этапированный из ИК-4 в Белгородской области в СИЗО-5 в Москве Ефремов в ходе допроса заявил, что защитник Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Лишённый статуса адвоката юрист, в свою очередь, возмутился его словам. Артисту и его защитнику грозит уголовная ответственность по делу о лжесвидетельствовании.
Напомним, что осенью прошлого года Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет.
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