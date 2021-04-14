В Калининграде поймали поджигателя автоматов по продаже очищенной воды

В Калининграде задержали поджигателя автоматов по продаже воды. Видео © УМВД России по Калининградской области

В Калининграде сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в поджогах автоматов для продажи очищенной воды. Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

По версии полицейских, 50-летний мужчина в ночь на 22 февраля при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджёг автомат по продаже очищенной воды, установленный на цокольном этаже одной из многоэтажек по улице Балашовской в Калининграде. Помимо этого, от рук преступника аналогичным образом 5 марта пострадал ещё один подобный аппарат у соседнего здания.

Несмотря на то что подозреваемый скрывал лицо под медицинской маской, полицейским удалось установить его личность. Сообщается, что в квартире у задержанного провели обыск, также мужчина признал свою вину. По его словам, поводом для совершения преступления стало якобы его недовольство качеством очищенной воды.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога". За совершение подобного преступления ему грозит до пяти лет тюрьмы. На данный момент правоохранители выясняют детали происшествия. Отмечается, что задержанный находится под подпиской о невыезде.

Напомним, о вандале стало известно ещё в начале марта. Как ранее писал Лайф, по ночам мужчина поджигал водоматы при помощи зажигательной смеси. Злоумышленника долго не удавалось найти из-за того, что его лицо было скрыто под маской.

Ранее в Казани поймали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции. Отмечается, что до этого мужчина был судим за грабёж, разбой и вымогательство.

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