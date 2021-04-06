Мама жениха в шоке обнаружила во время свадьбы, что невеста — её дочь, потерянная более 20 лет назад
Однако церемония всё равно состоялась, так как вскрылся ещё один секрет.
На обычной свадьбе в городе Сучжоу, Китай, развернулась целая драма с узнаванием, раскрытием тайн и счастливым концом. Всё началось с того, что мама жениха внезапно заметила на руке невесты родимое пятно — такое же, какое было у её маленькой дочери, которая бесследно пропала более 20 лет назад.
Видео © sina.cn
Женщина какое-то время боролась с нахлынувшими чувствами, но потом всё же решилась задать родителям её будущей невестки странный вопрос: являются ли они биологическими отцом и матерью этой девушки. Супруги были в шоке от услышанного, ведь они никогда не раскрывали семейную тайну. Но теперь рискнули сказать правду: более 20 лет назад они нашли на дороге девочку, усыновили и воспитали как родную, пишет Oriental Daily.
Когда невеста узнала, что мама жениха на самом деле её родная мать, она расплакалась от счастья. Ведь она всегда хотела найти биологических родителей. Однако от свадьбы отказываться тоже не пришлось. Позже выяснилось, что её возлюбленный — неродной сын её мамы-свекрови: та усыновила мальчика после того, как не смогла найти пропавшую дочь.
WOW-news
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