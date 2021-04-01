Больной пёс три года сторожил опустевший после смерти хозяина дом, но его вовремя спасли — видео

В заброшенном частном доме в провинции Хубэй, Китай, волонтёры нашли крошечного больного пса, который не оставлял жилище уже три года — с того момента, как умер его хозяин. Преданный питомец сторожил никому не нужные стены, несмотря на то что сам находился на грани жизни и смерти.

Видео © Douyin / zy_633689

Соседи сказали, что владелец питомца был фермером и жил на пособие. Он скончался три года назад, и собака осталась здесь, охраняя пустой дом. Бедное животное не могло найти никакой еды и всё это время питалось своими фекалиями Сяо Хэй, владелица приюта

Скриншот © Douyin / zy_633689

На кадрах ролика со спасением видно, как малыш дрожит и избегает смотреть на владелицу приюта Сяо Хэй, которая вместе с волонтёрами поспешила ему на помощь. Питомца срочно отправили к ветеринарам, где у него обнаружили кожные заболевания и клещевые инфекции. Однако когда его увозили из родного дома, пёс не сводил с него взгляд, словно не хотел покидать, пишет Daily Star.

Скриншот © Douyin / zy_633689

Тем не менее жизнь пушистика с тех пор стала значительно лучше. Ему назначили лечение, искупали, накормили и отправили в приют, где он осваивается и привыкает к общению с другими собаками. На кадрах, снятых после спасения, пса уже сложно узнать. Его шёрстка стала мягкой и пушистой, а во взгляде стало чуть меньше неизбывной тоски, которая, возможно, когда-нибудь исчезнет окончательно.

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