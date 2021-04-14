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В Голливуде снимут "Иронию судьбы"

Режиссёром станет Марюс Вайсберг, а главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн.

14 апреля 2021, 13:34
<p>Эмма Робертс и Барбара Брыльска. Фото © ТАСС / Birdie Thompson / ZUMA, © Ирония судьбы</p>

Эмма Робертс и Барбара Брыльска. Фото © ТАСС / Birdie Thompson / ZUMA, © Ирония судьбы

В Голливуде снимут англоязычный ремейк фильма "Ирония судьбы". Называться он будет About Fate, режиссёром выступит Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе", "Гитлер капут", "Бабушка лёгкого поведения"), а главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Об этом сообщили в компании "Централ Партнёршип".

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Съёмки начнутся в Бостоне этим летом. Над сценарием ленты работает Тиффани Полсен, известная по комедии Holidate ("Пара на праздники"), продюсерами выступят Винсент Ньюман ("Мы — Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнёру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий", — заявил Вайсберг.

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Оригинальную "Иронию судьбы" в 1975 году снял режиссёр Эльдар Рязанов, на телевизионные экраны фильм вышел 1 января 1976 года, с тех пор стало традицией показывать его в Новый год. Лента является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Рязанова "С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…". В картине сыграли Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Лия Ахеджакова, Валентина Талызина, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Белявский.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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