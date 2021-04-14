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"Американский Мавроди": организатор крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мейдофф умер в тюрьме

"Аферисту века" было 82 года. Он пережил обоих своих сыновей и многих вкладчиков своего "фонда", ущерб от деятельности которого оценивается в 65 млрд долларов.

14 апреля 2021, 13:41
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Louis Lanzano, File </p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Louis Lanzano, File

Associated Press сообщает о смерти организатора одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернарда Мейдоффа, отбывавшего наказание в тюрьме штата Северная Каролина. По данным источника агентства, смерть наступила "по естественным причинам". Мейдоффу было 82 года.

Бернарда Мейдоффа арестовали в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности его фонда Bernard L. Madoff Investment Securities, на деле оказавшегося финансовой пирамидой, по всему миру пострадали более трёх миллионов вкладчиков. Ущерб оценивается в 64,8 млрд долларов.

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29 июня 2009 года Бернард Мейдофф за свою аферу был приговорён судом Нью-Йорка к 150 годам тюремного заключения за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний. Марк Мейдофф, один из сыновей Бернарда Мейдоффа, 11 декабря 2010 года был найден повешенным в своём доме в Нью-Йорке. По предварительным данным, он покончил с собой. Второй сын, Эндрю, умер от рака в 2014 году в возрасте 48 лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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