"Американский Мавроди": организатор крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мейдофф умер в тюрьме

Associated Press сообщает о смерти организатора одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернарда Мейдоффа, отбывавшего наказание в тюрьме штата Северная Каролина. По данным источника агентства, смерть наступила "по естественным причинам". Мейдоффу было 82 года.

BREAKING: Bernie Madoff, the financier who pleaded guilty to orchestrating the largest Ponzi scheme in history, has died in a federal prison, AP source says. https://t.co/pfJvAcltxZ — The Associated Press (@AP) April 14, 2021

Бернарда Мейдоффа арестовали в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности его фонда Bernard L. Madoff Investment Securities, на деле оказавшегося финансовой пирамидой, по всему миру пострадали более трёх миллионов вкладчиков. Ущерб оценивается в 64,8 млрд долларов.

29 июня 2009 года Бернард Мейдофф за свою аферу был приговорён судом Нью-Йорка к 150 годам тюремного заключения за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний. Марк Мейдофф, один из сыновей Бернарда Мейдоффа, 11 декабря 2010 года был найден повешенным в своём доме в Нью-Йорке. По предварительным данным, он покончил с собой. Второй сын, Эндрю, умер от рака в 2014 году в возрасте 48 лет.

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