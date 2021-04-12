Звонок на 23 млн: как мошенники обманули в Москве дочь Героя Советского Союза

Столичная полиция разбирается в обстоятельствах кражи более 23 млн рублей у 82-летней Ольги Чкаловой — дочери легендарного лётчика и Героя Советского Союза Валерия Чкалова. По предварительным данным, она стала жертвой пресловутой социальной инженерии. Лайф выяснил обстоятельства аферы.

Несколько дней назад в отделение "Троицкое" в Новой Москве пришла молодая женщина, которая рассказала, что её бабушка — Ольга Чкалова — стала жертвой крупного мошенничества. По её словам, семья живёт в садовом товариществе "Чистые пруды" в поселении Первомайское. Рано утром 7 апреля пенсионерке на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился старшим лейтенантом полиции Следственного комитета России, назвал номер служебного жетона. Он рассказал, что некие преступники якобы похитили паспортные данные Чкаловой в отделении "Росбанка" в Санкт-Петербурге, которые использовали в схемах по отмыванию денег.

"Силовик" пояснил, что по данному факту Следственный комитет уже проводит проверку, но, чтобы спасти личные деньги пенсионерки, нужно перевести их на другой счёт. Реквизиты он обещал продиктовать. Испуганная Ольга Чкалова поехала в центральное отделение Сбербанка на улицу Вавилова, где сняла со счёта 4,9 млн рублей. Всё это время её по телефону консультировал незнакомец. По его наставлению пенсионерка с деньгами отправилась в ТЦ "Гагаринский", где находился приёмный терминал одного из банков. Через банкомат деньги Чкаловой ушли на счёт, который ей продиктовали. После этого "полицейский" предупредил её, что нельзя никому говорить о переводе, чтобы не спугнуть преступников.

На следующий день Чкаловой опять позвонил этот же мужчина, который рассказал, что преступники не успокоились и пытаются открыть по её паспортным данным новый счёт. Он заявил, что нужно спасти все оставшиеся в банке деньги, и переключил для дальнейших инструкций на менеджера отдела собственной безопасности "Центробанка". Всё прошло по аналогичной схеме: женщина сняла в Сбербанке 18,4 млн рублей и перевела их через терминал в ТЦ "Корабль" на Тульской на указанные счета.

Когда звонки прекратились, пенсионерка догадалась, что её обманули. Она вернулась домой и рассказала обо всём своим близким.

Полиция возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве. Свою проверку начал и Следственный комитет России — глава ведомства Александр Бастрыкин поручил лично доложить ему о её результатах. В первую очередь оперативники пытаются отследить, на какие счета и в какие страны ушли деньги Чкаловой. Трудность заключается в том, что номера счетов ей диктовали по телефону, поэтому она их не запомнила. Не исключено, что счета были оформлены на так называемых дропов (подставных людей), а деньги уже давно обналичены.

Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Махонин

Оперативники говорят, что Чкалова, как и многие пенсионеры, стала жертвой социальной инженерии.

— С возрастом критическая оценка ситуации падает, пенсионеры становятся доверчивыми. Они выросли при Советском Союзе, поэтому верят всем, кто представляется силовиком или чиновником. И жертвами афер обычно становятся старики, которые живут отдельно от родственников — им некому подсказать, как поступить, — пояснил один из оперативников МВД.

По данным одного из недавних исследований компании BrandMonitor, только в прошлом году телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 млрд рублей. В пандемию количество онлайн-мошенничеств выросло примерно втрое. По данным Банка России, в первом полугодии 2020-го было заблокировано почти 10 тыс. телефонных номеров аферистов — это в четыре раза больше аналогичного периода 2019 года.

Дачные дела

Это уже не первая неприятность в семье Чкаловых. В середине февраля стало известно, что их пытаются выселить с дачи в Серебряном Бору. Участок с домом был выделен семье знаменитого лётчика в бессрочное пользование в 1939 году уже после его гибели. В последнее время дача числилась на балансе ОАО "Мосдачтрест", созданного мэрией Москвы в конце 1990-х годов для управления недвижимостью в Серебряном Бору, который сейчас стал закрытым элитным посёлком.

Дача Чкаловых в Серебряном Бору. Видео © LIFE

— На этой территории на протяжении более 80 лет проживает наша семья. 29 лет мы пытаемся узаконить свои права. Здесь растёт уже пятое поколение семьи Чкалова. Это и пенсионеры, и дети, и взрослые. Мы планируем до конца защищать права семьи на проживание на данной территории, на сохранение истории семьи и истории Серебряного Бора. Отказ семьи от данной территории — это просто предательство памяти Чкалова, — рассказал Лайфу правнук лётчика Игорь Чкалов.

Ранее Чкаловым было предложено выкупить территорию по рыночной стоимости, однако точная сумма в этих переговорах не фигурировала. Земля в этом районе стоит до 14 млн рублей за сотку. В прошлом году "Мосдачтрест" и вовсе продал весь участок инвестиционной фирме "Бон-инвестиции". Новые владельцы уже установили камеры наблюдения, а также поменяли охрану в посёлке. Пока на дом Чкаловых действует юридическое обременение в виде права безвозмездного пользования.

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