Грязные матрасы и отсутствие окон: участница скандальной фотосессии в Дубае рассказала об условиях заключения

Одна из участниц скандальной голой фотосессии в Дубае Юлия рассказала об ужасных условиях содержания в тюрьме ОАЭ, где задержанных моделей кормили острым рисом с волосами, заставляли ходить в туалет с грибком и спать на грязных матрасах.

"Камеры были просто ужасные, заключённых очень много, воздух влажный, в туалетах грибок и куча волос. В камерах всегда горел яркий свет, не было окон. Мы не знали, который час. Не было простейших средств гигиены", — приводит её слова Mash.

По словам модели, задержанных девушек кормили огненно-острой едой, обычно это были курица и рис, в котором можно было встретить волосы. Из-за этого большинство моделей ели только лаваш и чай. А когда девушки плакали, женщины в тюрьме смеялись над ними и говорили, что тут им и место.

Всего в заключении модели провели восемь дней. Изначально в их отель, где проходила фотосессия, пришёл правоохранитель и сказал, что на следующий день они должны явиться в участок. Когда девушки пришли, их посадили в полицейский автомобиль с решётками и увезли для заключения под стражу.

Когда же девушки вышли на свободу, им вернули телефоны. Однако все гаджеты были сброшены до заводских настроек.

Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.

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